Moto furtada em Vargem foi encontrada em Rio Pardo

Uma moto foi furtada na madrugada de sábado, dia 9, por volta de 00h30, na Rua São José, na Vila Santa Terezinha. A moto foi encontrada na tarde de segunda-feira, dia 11, em São José do Rio Pardo, após ter sido vendida em biqueira.

O proprietário informou que estava trabalhando e, quando chegou em sua casa, guardou a moto na garagem e foi tomar banho. Poucos minutos depois, quando ele saiu, por volta de 00h45, a moto não estava mais na garagem.

PM de Vargem chegou ao autor

A Polícia Militar de Vargem foi informada na manhã de segunda-feira, dia 11, por volta das 8h, que teria um rapaz em atitude suspeita no pátio de um estabelecimento. No local, estava um homem conhecido nos meios policiais por furto de motocicletas.

Nada de ilícito foi localizado e ele assumiu o furto de duas motos, sendo uma Biz/Honda placa ECK-2127 ocorrido na Rua Luis Bortoluzzi no dia 4, e de uma Honda/Cg 160 na Vila Santa Terezinha no dia 9.

Disse que a moto Honda foi trocada por drogas em uma biqueira de São José do Rio Pardo. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil e, após esclarecimentos, foi liberado.

Moto encontrada após ser vendida por R$ 90,00

De acordo com o informado pelo portal De Olho em São José do Rio Pardo, a motocicleta Honda CG 160, de cor prata, ano 2023, foi furtada pelo sobrinho do proprietário, que é usuário de drogas. Ele negociou por R$ 90,00 e mais uma corrente de prata em uma biqueira, em Rio Pardo.

Foi com uma denúncia anônima que a Polícia Militar encontrou a moto abandonada em uma área rural, na região do Viverão.

A numeração do motor e chassi estavam preservados, confirmando se tratar da moto furtada em Vargem. A placa, no entanto, não estava na moto. Após boletim, a moto foi entregue ao proprietário.