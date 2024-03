Carro furtado durante a manhã foi encontrado pela polícia

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do SIG de Vargem Grande do Sul, prendeu três pessoas por furto nesta terça-feira, dia 12. A operação aconteceu em conjunto com a Polícia Militar e contou com a presença do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

A equipe realizava buscas para esclarecer o furto de um veículo, ocorrido no início da manhã, no Jardim Paulista.

Durante as buscas, os policiais prenderam outro rapaz, que foi surpreendido logo após subtrair uma carteira e um celular de dentro de uma casa. O celular já havia sido entregue para outro rapaz, que também foi localizado e preso em flagrante por crime de receptação.

Ainda durante as buscas, a equipe identificou e prendeu em flagrante o autor do furto do veículo. O carro foi localizado em uma estrada vicinal no bairro Paracatu.

Foram apreendidos uma carteira, nove cartões bancários, R$ 2,25, um celular e um veículo Ford Ecosport.

Os três rapazes foram autuados em flagrante delito e encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanecerão até audiência de custódia. Os objetos e o veículo foram entregues às vítimas.