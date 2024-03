Homem que assassinou estudante a facadas é condenado a 29 anos e 2 meses

A Justiça de São João da Boa Vista condenou a 29 anos e 2 meses de prisão Michael Douglas da Silva pelo assassinato da estudante da Unicamp Mayara Roquetto Valentin. A jovem, que tinha 23 anos, foi morta com 28 facadas em maio de 2022.

A condenação de Michael aconteceu em janeiro deste ano. De acordo com o portal de notícias G1, ele foi condenado pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Mayara desapareceu depois de sair para caminhar na manhã do dia 15 de maio de 2022. Uma grande mobilização nas redes sociais foi feita na tentativa de encontrar a jovem, além de buscas pela cidade, em possíveis locais onde a estudante poderia ter ido.

Durante a noite do dia 15, o corpo da estudante foi encontrado por uma pessoa que ajudava nas buscas, na estrada da Serra da Paulista, um local conhecido como ‘Vale dos Gnomos’. Segundo a polícia, o corpo de Mayara foi encontrado com ferimentos de faca no braço, mão, tórax e cabeça.