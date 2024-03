Dupla foi presa com itens furtados em fevereiro

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do SIG de Vargem Grande do Sul, recebeu informações na terça-feira, dia 26, de que uma pessoa teria feito publicação no Facebook de alguns cavalos utilizando uma cela furtada em 10 de fevereiro. A ocorrência foi acompanhada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

Foram efetuadas pesquisas nos sistemas policiais, verificando o endereço da pessoa que teria publicado a foto mencionada. Durante as buscas, foram encontradas uma cela e duas caixas de ferramentas nesta residência, no Jardim Dolores. O rapaz informou que comprou os itens de uma mulher na Cohab III, na qual os policiais já sabiam quem era.

Na residência da mulher, foi encontrada outra cela, dois transformadores e uma máquina de cortar grama. Os sete objetos encontrados nas duas casas foram reconhecidos pela vítima do furto ocorrido no mês de fevereiro, sendo que todos foram devolvidos.

Diante dos fatos, a dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil, sendo registrados os dois autos de prisão em flagrante pelo crime de receptação.

Fotos: Polícia Civil