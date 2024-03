Tentou fugir da Penitenciária de Casa Branca

Uma tentativa de fuga foi impedida na Penitenciária Joaquim de Silos Cintra, em Casa Branca, na madrugada desta quinta-feira, dia 28. De acordo com o informado pelo Portal da Cidade, quatro detentos foram flagrados enquanto tentavam escapar da unidade prisional.

As informações são de que os homens conseguiram sair da cela através de um pequeno buraco feito na abertura de ventilação. Os fugitivos escalaram o alambrado da penitenciária e estavam a caminho da muralha quando foram interceptados pelos agentes de segurança.

O Portal da Cidade informou que durante a ação um dos detentos acabou ferido e foi necessário encaminhá-lo ao Pronto Atendimento. Segundo o explicado, a Polícia Militar realizou um cerco no entorno da unidade prisional e confirmou que não houve detecção de suspeitos nas proximidades, indicando que a tentativa de fuga foi um ato isolado dos quatro detentos. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades.

Foto: Fábio de Souza/EPTV