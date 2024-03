Dupla é presa por tráfico de drogas na Cohab IV

Na manhã desta quinta, dia 28, duas pessoas foram presas durante a Operação Natalis, em uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil.

De acordo com o descrito no boletim de ocorrência, as equipes deram cumprimentos a um mandado de busca e apreensão em desfavor de uma mulher de 31 anos, e de um rapaz de 23 anos. As equipes se deslocaram até uma residência na rua João Osório da Fonseca na Cohab IV, onde os dois foram cientificados sobre o mandato e acompanharam as buscas no local.

No quarto da mulher foi encontrada uma porção grande de maconha embalada em plástico, outra porção de maconha de tamanho menor embalada para a venda e um aparelho celular. Um celular e R$ 22,00 foram encontrados em poder do rapaz, já em seu quarto, os policiais localizaram três aparelhos celulares, um netbook, duas facas com resquícios de drogas, sete pinos de cocaína prontos para a venda, uma porção grande de maconha e a quantia de R$ 980,00.

Em cima da geladeira os policiais encontraram ainda dois comprimidos de Ecstasy. Em um corredor na lateral do imóvel, debaixo de uma telha, foi encontrada uma porção de maconha pronta para a venda, outras três porções da droga também embaladas para venda, além de cinco pinos de cocaína, bem como um ziplock contendo cocaína. No imóvel também havia duas balanças de precisão, e na garagem, um saco plástico contendo centenas de eppendorfs (pinos) vazios.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão dada pelo delegado Dr. Antônio Carlos Pereira pelos crimes dos artigos 33, 35 e 40, sendo ambos conduzidos para exame médico cautelar e posteriormente conduzidos até a delegacia onde foram elaborados os boletins de ocorrência pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Os dois permaneceram presos à disposição da justiça.

Participaram da ocorrência as equipes da Polícia Militar composta pelos 2°Sgt PM Keniti e CB PM Cabral, Cb PM Rodrigo e Sd PM Emiliano, e a equipe da Polícia Civil formada pelo delegado Dr. Antônio, Diego, Roberta e Felipe.