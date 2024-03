Projeto Semear é Cuidar foi lançado em Grama

A Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo (Faesp) realizou nesta quarta-feira, dia 27, o lançamento do projeto ‘Semear é Cuidar’, em São Sebastião da Grama.

O projeto é uma iniciativa da Comissão Semeadoras do Agro, do Programa Promovendo Saúde no Campo e da ONG Orienta Vida e Pense Rosa. O programa também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, Sindicato Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, o projeto ‘Semear é Cuidar’ tem como objetivo proporcionar exames de saúde, incluindo mamografia e ultrassonografias para mulheres do campo, visando a prevenção ao câncer de mama e também o tratamento quando for necessário.