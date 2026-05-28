Três adolescentes são apreendidos por tráfico no Dolores

Três adolescentes foram apreendidos na tarde de quarta-feira, 27 de maio, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua Luis Fogaroli, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 16h23 pelo Cabo PM Wesley e pelo Soldado PM Emiliano, durante patrulhamento ostensivo voltado ao combate ao tráfico na região.

Ao adentrar a via, os policiais avistaram os três adolescentes na esquina em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença da viatura, tentaram fugir, mas foram abordados e submetidos a busca pessoal. Com o primeiro foram encontradas dez porções de maconha em ziplock, uma porção de crack, R$ 50,00 em espécie e um celular. Com o segundo, cinco porções de maconha, R$ 180,00 em espécie, um celular iPhone e uma lâmina. Com o terceiro, cinco porções de crack em mãos, três porções de maconha no bolso, R$ 19,00 em espécie e um celular Redmi. Questionados, os três confirmaram a prática do tráfico.

Os policiais destacaram que um dos adolescentes havia sido liberado da Fundação Casa há menos de dez dias. Os três receberam voz de apreensão e foram encaminhados ao PPA para confecção dos laudos cautelares. Em seguida, foram apresentados na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira ratificou a voz de apreensão e registrou o Boletim de Ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas, com escolta da equipe policial.