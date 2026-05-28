Gente e Fatos

Por
Gazeta
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O casal Izilda e Ademir comemorou 53 anos de casamento no dia 19 último, quando recebeu os cumprimentos dos filhos Marcelo e Joyce, da nora Simoni, do genro Fábio, dos netos Arthur e Maria Fernanda, e de seus familiares

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