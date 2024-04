Coluna Momento Pet: Catharina e Petruchio

Os gatos Catharina e Petruchio são as estrelas da coluna Momento Pet desta semana. Os dois gatinhos são de Giovana Thezolin e Rodrigo Silva e não possuem raça definida.

Catharina, que está no braço do sofá, tem cinco anos, enquanto Petruchio tem dois. A dupla foi adotada após os donos verem publicações no Facebook para adoção.

À coluna Momento Pet, Giovana contou que os gatinhos não saem de casa e passam por consultas periódicas no veterinário, além de receberem muito amor e carinho. Eles brincam muito com seus donos e dormem com eles.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

