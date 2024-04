Os grandes nomes do Jazz: Charlie Parker (Charlie Parker Jr.)

Charlie Parker (Charlie Parker Jr.)

Nascimento: 28/08/1920 – Kansas City (EUA)

Morte: 12/03/1955 – Nova York (NY)

Atividade: sax alto, sax tenor e compositor

Parker é considerado um dos melhores músicos de jazz. O crítico Scott Yanow disse: “Parker foi indubitavelmente o melhor saxofonista de todos os tempos”.

Obsessivo, Parker dedicava muitas horas diárias a exercícios para desenvolver sua técnica.

Figura fundadora do Bebop, a forma inovadora de Parker para melodia, ritmo e harmonia tem exercido uma grande influência no jazz; várias canções de Parker tornaram-se standards no repertório do jazz. Consumido pelo álcool e pelas drogas, teve uma existência breve e trágica.

Com absoluto domínio técnico desse instrumento, Parker era um virtuoso. Ao lado do trompetista Dizzy Gillespie, Parker foi um dos fundadores do Bebop, o novo estilo sofisticado com o qual o jazz se tornaria definitivamente música “para ouvir”, substituindo a música “para dançar”, que havia sido swing das bigbands dos anos 1920 e 1940.

Charlie Parker, onde estiveres, muito obrigado!

Salve, Charlie Parker!

Fonte: Wikipédia

Raul Rodrigues Baía Filho