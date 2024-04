Inscrições para Vestibulinho da Etec começam na quinta

As inscrições para o Vestibulinho do 2º Semestre de 2024 dos cursos gratuitos da Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, começam na próxima quinta-feira, dia 4. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para dois cursos: técnico em agroindústria e técnico em administração. São 40 vagas para cada curso e os dois são noturnos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 e os alunos devem se inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até o dia 9 de maio às 15h. O prazo para solicitar a redução da taxa termina na terça-feira, dia 2, às 15h.

Conforme o calendário do Vestibulinho, a divulgação dos locais de prova acontecerá no dia 5 de junho, a partir das 15h, e o exame será no dia 9 de junho às 13h30. Caso o candidato tenha alguma dúvida, os telefones de contato da Etec de Vargem são: (19) 3643-1364 e o 3641-8442.

Inscrições

Para participar é preciso preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” e, em seguida, efetuar o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em dinheiro em qualquer agência bancária ou via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito, até o dia 8 de novembro, às 15 horas.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis no site.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.