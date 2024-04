Motoclube Ovelhas Negras inicia campanha

O Motoclube Ovelhas Negras iniciou a sua tradicional arrecadação de fraldas geriátricas para a Sociedade Humanitária, em razão do seu aniversário de 22 anos de camaradagem.

O intuito é bater o recorde do ano passado, onde foram doados 938 pacotes, que supriram o uso de fraldas dos idosos por cerca de seis meses.

A arrecadação segue até o fim de junho e o motoclube conta com a participação de toda a sociedade vargengrandense. Os interessados em doar, podem ligar ou enviar mensagem para Fabrízio Di Carlo Vidale, membro do motoclube, pelo telefone (19) 99207-8979.