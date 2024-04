Estreia de curtas-metragens de ator de Vargem foi em Campinas

O ator vargengrandense Gabriel Cassiano Rosa Toesca, de 15 anos, gravou três curtas-metragens recentemente: Colapso, Noite de Talentos e A Festinha. A pré-estreia dos curtas, da Atores Unidos Produções, produtora de Campinas, aconteceu no último final de semana, no sábado, dia 6, em Campinas.

Estiveram presentes todos os atores e familiares dos curtas e convidados como também produção, equipe técnica e diretores. Diversos atores do Brasil participaram da gravação e, em breve, os curtas estarão disponíveis no Amazon Prime Video.

Um quarto curta gravado pelo ator Gabriel também foi apresentado no dia. O curta-metragem, chamado Além das Mágoas, teve direção de Thiago Coquelet e já está disponível no YouTube.

O curta-metragem Colapso tem roteiro e direção de Thiago Coquelet e a direção de elenco foi de Márcia Italo. Já os curtas Noite de Talentos e A Festinha teve roteiro e direção de Rudi Lagemann (Foguinho). Participaram dos curtas alguns atores que estão escalados na série Reis, da Record, que já estão morando no Rio de Janeiro.

Gabriel é filho de Roberta Cassiano Rosa Toesca e Dener José Toesca. A família atualmente mora em Itobi, mas passa o dia todo em Vargem Grande do Sul. Ele estuda no Anglo em São João da Boa Vista.

O ator já gravou vários filmes e alguns deles já estão disponíveis na Amazon Prime, como After House, Lenda Imperial e Natal dos Barcelos. Nestes filmes, também estiveram presentes atores que trabalharam na novela As Aventuras de Poliana.

Gabriel já tem programado e está em fase de preparação para a gravação de mais dois curtas metragens e mais um longa. Aqueles que quiserem ficar por dentro, podem seguir o ator no Instagram, no perfil @gabriel_toesca.