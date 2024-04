Empreendedoras participaram da Quarta do Chocolate

A segunda edição da Quarta do Chocolate, organizada pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) foi um sucesso e reuniu 17 empreendedoras. O evento aconteceu no dia 27 de março.

A presidente do CMEC, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, contou à Gazeta de Vargem Grande que um grande público compareceu para comprar e prestigiar o evento. Comparado à primeira edição, a Quarta do Chocolate teve uma adesão muito significativa das empreendedoras. “As empreendedoras tiveram a oportunidade de mostrarem seus trabalhos e produtos e, ainda, arrecadar recursos para investimentos e manutenção de seus negócios”, disse.

Eventos

Danutta explicou que toda a diretoria do CMEC se reuniu no início do ano para fazer o planejamento anual dos eventos e se encontram mensalmente para trabalhar em cima do planejamento, elaborando melhor as estratégias para ajudar as mulheres empreendedoras da cidade.

Ainda em abril, a presidente informou que haverá uma palestra em parceria com a psicóloga Cleide de Souza com o tema ansiedade. Já no mês de maio, além da 2ª edição da Feira do Dia das Mães, que é voltada para as empreendedoras que produzem produtos presenteáveis, haverá um evento de imersão e cuidado para abordar assuntos de maternidade com relatos reais.

Ela ressaltou que, além de todo trabalho feito em cima do empreendedorismo feminino, o CMEC tem o objetivo de ajudar as mulheres em sua totalidade. “Por isso abordamos temas além do empreender. Afinal, toda empreendedora é mulher, esposa, muitas vezes trabalha em outro emprego para ajudar a manter a família, algumas são mães, e sabemos da complexidade de lidar com tudo isso e, ainda, empreender e alcançar a liberdade financeira”, disse.

Para Danutta, esses eventos são importantes para mostrar na prática para as empreendedoras a importância de se posicionarem e divulgarem o seu trabalho. “Sempre deixamos claro em reuniões com as mesmas, que eventos como as feiras, não tem como principal objetivo lucrar com as vendas. Mas sim fazê-las conquistar clientes e espaços inimagináveis para elas, garantir sucesso. Trabalhamos também para capacitá-las enquanto empreendedoras. Por isso, convido todos a seguirem a página do CMEC de Vargem Grande do Sul nas redes sociais e ficarem por dentro de toda programação”, finalizou.

Fotos: Reportagem