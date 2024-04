Vargem perde seu cantor mais popular, o Tupã Brasil

Ao som do Hino de Vargem Grande do Sul, na manhã do domingo, dia 21 de abril, ainda com as ruas um pouco desertas, o cortejo com o corpo do cantor vargengrandense Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, deixou a Câmara Municipal por volta das 9hs, e após percorrer várias ruas da cidade, chegou ao Cemitério da Saudade onde foi sepultado.

A voz entoada no Hino era a de Tupã, que além de ajudar a compor o mesmo, também foi seu intérprete. O Hino de Vargem Grande do Sul, teve a parceria do professor Gregório Pasquini e participação de Arquimedes Pistoresi e Wanderley Ribeiro, sendo oficializado pela Lei Nº 2378/2000. O Hino e o conjunto de sua obra, o imortalizou junto à população vargengrandense.

Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, faleceu no sábado, dia 20 de abril, aos 89 anos de idade. Era o mais famoso cantor sertanejo de Vargem Grande do Sul, gravando grandes sucessos como “Alazão querido”, “Quebra tudo” e “Mercedão Vermelho”.

Vinha de uma família que sempre gostou de festas e músicas sertanejas, conforme matéria publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande na edição especial do dia 29 de julho de 2006, onde retratou a vida do cantor.

Seu pai, João da Silva Ribeiro era catireiro e sua mãe, dona Cota, tocava viola e é dela que ele disse na reportagem ter herdado os dons de tocar e cantar. Lembrou que no sítio da família, nas festas de São João, havia os famosos bailes, com catira e contradança.

Sua vida artística começou na adolescência praticando com o violão, cantando com amigos em bares e festinhas. Formou sua primeira dupla com Geraldo Cassiano, a “Ribeiro e Cassiano”.

No início da década de 60, foi para São Paulo, Capital, onde conheceu Santo Machado de Souza e Meirinho, com os quais formou o trio “Tupy, Tupã e Meirinho”. Entre 1960 e 1964 viajaram pelo Brasil, apresentaram shows em festas, circos e cinemas, e gravaram disco pela “CBS”, de setenta e oito rotações, com duas músicas: “Ébrio Solitário” e “Vaidoso”.

Após, desfizeram o trio, Tupy foi cantar com Itapuã; Meirinho com seu irmão Roberto, da dupla: Roberto e Meirinho e Tupã seguiu sozinho. Em 1965 gravou o disco “Além das Fronteiras”, pela Copacabana e um compacto duplo com quatro faixas musicais, pela Brasidisk. Seu último trabalho, gravado pela Gêneses Gravações conta com quatorze músicas.

Apresentou-se em vários programas de televisão, tais como: Geraldo Meirelles, Bolinha, Aristides Júnior (TV Gazeta), Edson Moreira (Programa “Manhã Sertaneja”) e outros mais.

Também foi empreendedor, trabalhando no ramo de venda de implementos agrícolas, obtendo muito sucesso na venda das famosas enxadas Fuzil, principalmente no Estado do Paraná. Foi também proprietário da Casa de Espetáculos Acapulco Show.

Na vida política, Tupã Brasil chegou ao cargo de vice-prefeito, sendo eleito na chapa que tinha como prefeito José Reinaldo Martins no mandato de 1993 a 1996. Também foi candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul, tendo como vice José Carlos Aliende, o Zé Novo, mas não conseguiu se eleger.

Foi casado com Alice Ferri Ribeiro, a Ica, já falecida, com quem teve os filhos Richard e Ronaldo. Deixa também as noras Taizy e Angélica; os netos Aline, Murilo, Bruno e Bárbara e os bisnetos Lucas, Pedro, Rafael, João Pedro e Liz. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal e seu sepultamento aconteceu no dia 21 de abril, no Cemitério da Saudade.

Pelo tanto que contribuiu com a cultura de Vargem Grande do Sul, a família solicitou que o chapéu que usava quando se apresentava, contendo o nome de vários cantores, fosse doado à Casa da Cultura, ficando como lembrança para que as futuras gerações poderem tomar conhecimento do que ele representou para a música vargengrandense.