Exposição sobre artistas da cidade foi inaugurada

Com a presença de dezenas de pessoas, a exposição “Artistas da Cidade” foi inaugurada na última sexta-feira, dia 19, na sala de Exposição Itinerante da Casa da Cultura. A exposição faz parte das comemorações dos 150 anos da cidade.

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul organizou a exposição, com quadros de vários artistas do município, como o artista Gregório Pasquini e o saudoso Jack Ronc, a fim de mostrar as mais diversas técnicas e estilos de trabalho nesse segmento, como a pintura a óleo, aquarela, pintura com lápis colorido, entre outras técnicas.

À Gazeta de Vargem Grande, Lucas Buzato, assessor do Departamento de Cultura, informou que o principal intuito foi abrir espaço para promover trabalhos de variados artistas da cidade e, com isso, enaltecer toda a parte de artistas plásticos. “E também enaltecer trabalhos de outros artistas já consagrados, como é o caso do grande pintor Gregório Pasquini e também, como principal ponto de referência, o grande artista plástico que percorreu o mundo, o artista plástico Jack Ronc. Ali, foram expostas três obras dele, que são da coleção São Paulo 450 anos”, disse.

Para o início das comemorações da abertura, aconteceu uma apresentação da Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul, com a regência do maestro César, que apresentou algumas canções para os presentes, que esperavam na área externa da Casa da Cultura.

Em seguida, a diretora de Cultura, Márcia Iared, convidou a todos para subirem até o auditório e, lá, prestou as devidas homenagens com a exibição de um vídeo sobre o artista plástico Jack Ronc.

Ela também explanou algumas análises sobre um dos grandes quadros do pintor Pablo Picasso: a obra Guernica. Após, sob aplausos de todos, desceu até a porta da exposição e, com a ajuda do artista plástico Gregório Pasquini e da irmã do artista plástico Jack Ronc, Fátima Ronqui, descerraram a fita e todos puderam prestigiar as obras ali expostas.

Para visitar a exposição, não é necessário agendamento, exceto para grupos escolares e instituições com maior número de pessoas. As visitas podem acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.

Artista fala sobre a exposição

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou Dina Morandim de Andrade, uma artista de quadros em aquarela que tinha trabalhos na exposição. Ela foi convidada a participar da exposição pela diretora de Cultura, Márcia Iared. “A exposição foi muito linda, principalmente pela homenagem ao maior artista que Vargem Grande já teve, o inesquecível Jack Ronc”, disse.

Dina contou que foi uma honra ter sido convidada por Márcia, que sempre prestigiou suas obras. Na ocasião, a artista expôs os seus primeiros trabalhos em aquarela.

Para ela, exposições com artistas da cidade são muito importantes. “É importante por causa do reconhecimento e a divulgação dos trabalhos junto às pessoas talentosas desta cidade”, disse.

Ao jornal, a artista contou a sua história como artista. “Eu sempre tive facilidade com desenho e pintura. Sempre gostei muito de Arte, mas só em 1996 é que fui experimentar pintura em óleo sobre tela. Aprendi algumas técnicas, mas de certa forma, considero-me autodidata, fui aprendendo com erros e acertos e pintava mais por hobby mesmo”, disse.

Ela comentou que há 15 anos fez um curso rápido na Casa da Cultura de pintura em aquarela, mas não deu continuidade, pois gostava mais de pintar a óleo e, com o passar do tempo, se dedicou a outras atividades.

“Esporadicamente, pintava algum retrato a pedidos. Na época da pandemia, uma pessoa muito querida pediu para que eu pintasse um quadrinho em aquarela para colocar na porta da maternidade, resolvi então me testar na aquarela e comecei a praticar pintando meus pets. Acabei gostando e, a partir daí, começaram as encomendas, tanto em retratos em aquarela como em óleo sobre tela. Atualmente, estou me dedicando mais àquilo que sempre gostei de fazer: pintar.

Para encomendar uma obra de Dina, entre em contato pelo Instagram @dinamorandimandrade.

A paixão pela arte

O jornal também entrevistou Lúcia Aliende, outra artista que participou da exposição “Artistas da Cidade”. Lúcia é advogada e arquiteta, mas contou que sua paixão é a arte.

Ela foi convidada a expor pela diretora Márcia Iared e levou alguns retratos de lápis de cor e um a óleo e está muito grata pela oportunidade. “A cerimônia de abertura da exposição foi belíssima! Contou com a participação da Orquestra Jovem da cidade, apresentação de vídeo comemorativo aos 150 anos da cidade e uma homenagem ao nosso saudoso artista Jack Ronc, finalizada por um coquetel. Foi muito bom poder participar com alguns retratos de lápis de cor e um a óleo, estou grata pela oportunidade de mostrar meu trabalho”, disse.

A paixão pela arte teve início na infância. “Desde criança gosto de arte e sempre dediquei parte do meu dia a desenhar e pintar. Fiz alguns cursos livres na Faculdade de Belas Artes em São Paulo e, há alguns anos, comecei a fazer retratos de pets. E é a isso que venho me dedicando ultimamente, diante das encomendas que venho recebendo”, contou.

Para encontrar mais trabalhos de Lúcia, acesse o Instagram @luciaaliende. Para encomendas, o WhatsApp para contato é o (19) 97115-7195.