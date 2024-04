17º Rio Pardo Exposhow: Novidades e celebração em coletiva de imprensa

Na sexta-feira, dia 26, o Grêmio Nestlé, em São José do Rio Pardo, foi palco de uma grande atmosfera de expectativa e celebração, marcando o décimo sétimo aniversário do Rio Pardo Exposhow. Jornalistas, membros da imprensa, influenciadores e autoridades locais reuniram-se para uma coletiva que revelou os detalhes empolgantes do RPES 24, desde sua estrutura até os espetáculos programados.

Entre as novidades anunciadas, um destaque empolgante despontou: a estreia da Feira de Negócios do Comércio, Indústria e Agro. Com uma proposta inovadora, a feira promete ser um espaço de oportunidades para os participantes, oferecendo um ambiente propício para networking e descoberta de tendências.

Além da Feira do Comércio, Indústria e Agro, a diversidade de atrações continua sendo um dos pontos fortes do evento, com a presença garantida da tradicional Feira de Alimentação, do Parque de Diversões e do Bailão, proporcionando entretenimento para todos os gostos e idades.

Uma iniciativa solidária também foi anunciada: a doação de 1kg de alimento garante entrada gratuita em áreas selecionadas do evento, incluindo a praça de alimentação, o parque de diversões e o bailão. Essa ação não apenas proporciona acesso às festividades, mas também contribui para ajudar aqueles que mais precisam.

Vale ressaltar que a doação não inclui acesso à arena, à arena premium, ao camarote VIP e ao camarote empresarial. No entanto, a oferta é uma oportunidade única para participar da celebração enquanto se envolve em uma causa solidária.

Além disso, os organizadores convidaram a todos para participarem do Almoço do Bem, que acontecerá no dia 19 de maio, das 12:30 às 16:00. Junte-se a nós para a final do rodeio e desfrute de um incrível show de prêmios, além de um almoço especial com pratos deliciosos. Toda a renda será revertida para as entidades sociais: Renascer, Rotary Oeste, Casa Esperança, Casa do Bom Pastor e Casa de Apoio de Barretos.

Após a coletiva, o tão esperado concurso de Miss e Mister do Rio Pardo Exposhow tomou o palco, sendo um verdadeiro sucesso de público e participação. E para encerrar a noite em grande estilo, a dupla Renato e Giovanelli presenteou o público com um show emocionante, marcando o início de uma edição do RPES.

Com tantas novidades e atrações emocionantes, fica o convite para fazer parte dessa celebração única e aproveitar ao máximo tudo o que o evento tem a oferecer.

Ao encerrar esta cobertura da coletiva de imprensa do Rio Pardo Exposhow, é importante destacar os agradecimentos da organização do evento, representada por Guilherme Flaminio, a todos os veículos de comunicação, patrocinadores, à Prefeitura Municipal e ao público presente.

“Sem o apoio e a participação de cada um de vocês, a realização deste evento não seria possível. Agradecemos por fazerem parte desta jornada e por contribuírem para o sucesso do Rio Pardo Exposhow. Esperamos vê-los em breve, desfrutando de todas as atrações e celebrando conosco esta ocasião especial. Até lá!”, disse.

Fotos: Assessoria de imprensa / Marcelo Trinca