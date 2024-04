Festival de Mini-Handebol é na semana que vem

O Festival Tiradentes de Mini-Handebol, organizado pelo Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal, acontece na próxima sexta-feira, dia 19, no CEE Nicola Ranzani.

O festival, realizado pelo professor Juliano, envolve todas as crianças dos três Polos Oficiais da Confederação Brasileira de Handebol de Vargem e deve contar com cerca de 100 alunos entre as idades de 5 a 10 anos.

À Gazeta de Vargem Grande, o professor Juliano ressaltou que esses festivais visam a socialização das crianças entre núcleos, estimulando a fazer novas amizades. “Dentro dos jogos não há a contagem de placar, visando o caráter amistoso do Festival, estimulando também o respeito ao adversário. Ao final, todas as crianças saem com sua medalha de participação”, disse.

Na sexta-feira, dia 19, as atividades começam às 13h e devem se estender até às 15h30. Todas as crianças, mesmo as que não fazem as aulas, nessa faixa etária, estão convidadas a participar.

Nesse primeiro Festival, além dos jogos, será premiado o vencedor do primeiro concurso de mascote do Mini-Handebol Vargem, um concurso de desenho entre os alunos do projeto. As três escolas com mais atletas também serão premiadas e também será sorteado uma camiseta da equipe de Handebol de Vargem para os participantes do Festival.

Os interessados em praticar a modalidade ou saber mais sobre o Festival podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9814-7330.