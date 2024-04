Bushido foi vice na Copa Rio Claro de Judô

A equipe da Associação e Projeto Social Bushido de Judô, comandada pelo sensei Daniel Garcia, foi vice-campeã da Copa Rio Claro de Judô, evento da 8ª Delegacia Oeste de Judô junto a Federação Paulista de Judô, realizada no último sábado, dia 6.

A equipe participou com 46 atletas de Vargem e sete deles dobraram de categorias, conquistando 14 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze. Com as conquistas, a equipe recebeu o troféu de vice-campeã da Copa.

O evento com mais de 500 atletas também contou com a presença do medalhista olímpico Henrique Guimarães e autoridades e senseis kodanshas da região da 8ª Delegacia Oeste de Judô.

O sensei Daniel Garcia parabenizou aos atletas pela dedicação e pelos resultados conquistados para a cidade e para o projeto. Ele agradeceu à diretoria Bushido, aos pais, ao Marcus Aliende, ao sensei Rafael Casagrande que ajudou como técnico, ao sensei Gabriel Casagrande e à Duda Taú que trabalharam na arbitragem, ao Fernando Menossi e Marcos Morandim que trabalharam como oficiais técnicos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), ao diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos e prefeitura.

Fotos: Arquivo Pessoal