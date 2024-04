Vargem participa da Liga Guidorizzi de Handebol de Base

As equipes sub 13 feminino e masculino do Handebol de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa na estreia da Liga Guidorizzi de Handebol de Base, no último sábado, dia 6. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes de Mococa, que visa desenvolver o Handebol de base na região.

Na primeira partida, no sub 13 feminino, Vargem enfrentou a cidade de Monte Santo (MG). O primeiro tempo não foi positivo para a equipe e, no segundo tempo, mesmo evoluindo no jogo, foram paradas pela goleira adversária, incluindo o que seria a bola da vitória com duas defesas em sequência. O jogo terminou empatado em 5 a 5, com três gols de Rafaela e dois de Kemilly.

Na segunda partida, os meninos do sub 13 enfrentaram a categoria de base de Mococa, onde conseguiram desenvolver uma boa partida, porém com muitos erros de finalização. Do lado defensivo, o goleiro Jonas teve grandes defesas, sendo escolhido o jogador da partida. Mesmo com o desempenho excelente do goleiro, os meninos saíram com a derrota de 8 a 4 para Mococa, com dois gols de João Vitor, um de Pedro e um de Taylor.

As próximas partidas da Liga Guidorizzi acontecem ainda este mês contra o Atlético Milagre, em jogo adiado da rodada de sábado. Em maio, haverá as estreias das equipes sub 11.