Vargeana foi a campeã da Taça dos Campeões por 2 a 0

O time da A.A. Vargeana, de Vargem, venceu a 10ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol 2024, a Taça Sicoob Crediçucar. A disputa aconteceu no último domingo, dia 7, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, contra o time S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista. Vargeana venceu por 2 a 0.

O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal, e a homenageada deste ano foi Evelyn Mendonça de Figueiredo.

O dia teve início com o treino da garotada da categoria de base Unidos da Vila, comandada pelo técnico Zetinho, às 8h. A Liga Vargengrandense de Desporto agradeceu a todos envolvidos e todos que compareceram para prestigiar os atletas.

Às 9h30, as equipes da A.A Vargeana e do time S.E Grupo JCN entraram em campo com o trio de arbitragem e as bandeiras da República Federativa do Brasil, a do Estado de São Paulo e a do município de Vargem Grande do Sul, conduzidas por crianças. Em seguida, às 9h45, houve a execução do Hino Nacional Brasileiro e, às 9h50, as equipes tiraram as fotos oficiais.

O pontapé inicial do jogo foi feito por Amarildo Guimarães, o Ratinho, pai da homenageada Evelyn, às 10h, e o jogo teve início às 10h10, com um grande público presente.

Para Juninho Charelli, da Liga do Desporto, o jogo foi bem disputado, com atletas de alto nível e jogadas de muita técnica que levaram o público ao delírio. Os atletas da Vargeana, comandados pelo técnico Arnaldo Mansano, não deixaram brecha para os sanjoanenses. O artilheiro Douglas Tosta marcou um gol aos 8m e um aos 67m.

Com a vitória, Vargeana tornou-se bicampeã da Taça dos Campeões, tendo vencido em 2014, quando o evento homenageou Américo Toquini, e agora em 2024, quando a homenageada foi Evelyn. O Grupo JCN, no entanto, segue como o maior vencedor da competição, somando três títulos.

Homenagens

Às 11h, a Liga Vargengrandense de Desporto e o Departamento de Esportes e Lazer entregaram uma simbólica placa a família da homenageada da competição.

Após, a Liga Vargengrandense de Desporto também fez uma homenagem à família do esportista Marcos Gomes e à equipe do AJAX. Todos os homenageados foram agraciados com medalhas personalizadas, sendo Antônio Gomes – Tota, Aparecido de Paula – Keko, João Batista da Silva – Saudoso Kechada, José Carlos Silva – Carlinho, Laércio Gomes – El, Luís Carlos – Manão e Marcos Gomes – Marquinho. Também foram homenageados os dirigentes Celso Pelozi e Luverci Candido da Silva

Premiações

Nas premiações individuais, Luis Eduardo de Lima, da equipe Itaqui, de Mogi Guaçu, foi considerado o melhor goleiro, com três gols sofridos. O artilheiro da competição foi Luis E. de Lima, de Itaqui, com seis gols. O destaque da competição foi Lucas de Sales de Freitas, do time S.E. Grupo JCN. O craque da competição foi Djama de Freitas Godoy, da Vargeana.

Foram agraciados com medalha de ouro o árbitro Diego Costa, o assistente 1 Celso Pereira, o assistente 2 Calarhan Luis e o 4º árbitro Thiago Alboghette. O troféu de terceiro lugar ficou com o time Itaqui FC, de Mogi Guaçu. O time S.E. Grupo JCN, de São João, recebeu o troféu de segundo colocado e medalhas e o time A.A. Vargeana ganhou o troféu de campeão e o troféu transitório.

Agradecimentos

A Liga Vargengrandense de Desporto agradeceu às mais de 520 pessoas envolvidas neste evento. “Parabenizar incondicionalmente a todos os atletas, dirigentes e todas a pessoas envolvidas diretamente e indiretamente que contribuíram para que a 10º edição dos Campeões Regionais de 2024 fosse um grande sucesso em todos os sentidos: disciplinarmente, tecnicamente e, sobretudo, na satisfação que todas as equipes apresentaram em estar participando do evento regional”, disse.

Através do presidente Juninho Charelli, a Liga Vargengrandense de Desporto deixa a sua gratidão. “Que venha a 11ª edição em 2025”, disse.

O time Vargeana

Os atletas do time Vargeana são Leandro da Cunha, Felipe dos Santos, Adriano Luiz Cesario Gonçalves, Carlos Eduardo R. da Silva, Felipe Elias Silva, Gustavo Henrique Gonçalves, Gabriel Coimbra Francisco, Jefferson Felipe Valin Balbino, Erik Gabriel Zucolau, Marcus Vinicius de Oliveira Alves, Luiz Pereira da Silva Neto, Djalma de Freitas Godoy, João Victor dos Santos Paiva, Wenderson Bezerra Vasconcelos, Gabriel Henrique dos Santos Sabino, Kildrey L. Almeida Mesquita, João Victor Munhoz Leite, Douglas Tosta Santana, Bruno Henrique Procópio, Gustavo Henrique do Carmo, Bruno Germino Montoro, Mateus H. de Carvalho Benini, Whallace Henrique D. da Silva, Caio Nely Fonseca, Felipe César Gonçalves e Otávio Henrique das Chagas.

O técnico do time é Arnaldo Mansano, o auxiliar técnico é Marcos A. de Moraes, o massagista é Luciano D. Lazar e o médico e preparador físico é Otávio Henrique D. Amorin.