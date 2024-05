Cachorro abandonado com maus tratos está se recuperando

O cachorrinho que foi abandonado na Avenida Centenário na semana passada, na segunda-feira, dia 22, está se recuperando. Em oito dias, o animalzinho já engordou 900 gramas e está lutando por sua vida. Felizmente, o estado dele é estável, porém, devido à fraqueza por ficar tantos dias sem comida, o cãozinho ainda não consegue andar.

Ele foi vítima de maus tratos, estava com larvas e sem alimentação há cerca de 12 dias. O animal foi encontrado por uma mulher, que acionou Evania Amélia Coracini, da Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul.

O boletim de ocorrência foi feito e as investigações para encontrar as responsáveis seguem. Contudo, aqueles que tiverem mais informações, podem denunciar.

Aqueles que puderem ajudar no tratamento do cachorrinho, podem doar remédio, ração e itens para o tradicional bazar da AAMA. As doações podem ser levadas na Rua do Rosário, nº 220, em frente a OAB. O Pix da AAMA é 17.833247/0001-91.

O caso

O cachorro foi deixado por duas mulheres em um carro vermelho, dentro de uma caixa, por volta das 8h30. Uma testemunha viu quando o carro foi estacionado e a caixa foi deixada. Quando foi ver o que as mulheres haviam deixado, viu o cachorro já com varejeira e mau cheiro, com apenas um travesseiro.

Com a maneira que as mulheres jogaram a caixa, o cachorrinho caiu e estava prestes a cair no escoamento de água de rua no local. A mulher ficou desesperada e procurou Evania, que não está atendendo no momento, mas se compadeceu da situação do animalzinho. Evania pegou o cachorro e tosou os pelos, além de passar por veterinários.