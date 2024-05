Ameaçou ex-mulher e foi preso por posse ilegal de arma

A vítima contou que o seu ex-marido a ameaçou de morte com uma arma de fogo e também que ele quebrou todos os vidros do carro do casal, desferindo ainda um tapa no rosto dela. A mulher informou que a ameaça de morte com a arma de fogo foi sofrida horas antes, em frente a casa de seu ex-marido, no Jardim Dolores.

Disse que o homem a xingou de vários nomes e retirou a chave da sua motocicleta para que ela não o deixasse. Porém, após diálogo, devolveu as chaves e retornou para sua residência, localizada no condomínio, quando encontrou um conhecido em uma edícula na chácara e ficou conversando com ele.

Minutos depois, ele apareceu na casa, desferiu um tapa no rosto da vítima e disse que iria lhe matar, na frente de uma testemunha. Com um objeto, quebrou todos os vidros do seu carro e furou os quatro pneus. Com isso, a vítima deixou o local e foi até ao encontro com os policiais militares.

Segundo o informado, ela disse ainda que era para as equipes tomarem cuidado, afinal, seu ex-marido trabalha como motorista e faz negociações envolvendo armas de fogo. Relatou que já visualizou inúmeras armas de fogo e que seu ex já disse, em oportunidades passadas, que se fosse “pego” pela polícia, iria revidar com tiros. Contou que seu ex-marido, estava na edícula dialogando com a testemunha e que o homem poderia fugir pela mata.

As equipes foram ao local a pé e abordaram o homem. Foi questionado se ele possuía alguma arma de fogo, mas ele estava com um revólver na cintura. Foi localizado um revólver calibre 32, marca Taurus, capacidade para 6 munições, carregado com 6 munições intactas, oxidado, de numeração 585613. O revólver estava em um pedaço de pano.

Foi dada voz de prisão a ele pelos crimes cometidos. Devido às informações transmitidas pela vítima, sobre a venda de armas, as equipes foram até a casa dele, onde encontraram em um quarto utilizado para depósito de objetos em geral nos fundos da casa, uma arma longa artesanal, sem munições.

Questionado, o homem nada disse a respeito de todos os fatos. A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e o boletim de ocorrência foi registrado. O homem permaneceu preso.