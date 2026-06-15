Prefeitura investirá R$ 4,3 milhão em obra para reuso de água

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul assinou um contrato de R$ 4,3 milhões com a empresa MCS Ambiental e Saneamento Ltda. para a implantação de um sistema de recuperação e reuso de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, localizada na Barragem Eduíno Sbardellini. A contratação foi formalizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, processo administrativo nº 056/2026, assinad no dia 27 de maio.

O projeto, elaborado pela empresa Proplan, prevê a construção de uma Estação de Tratamento de Lodo (ETL) integrada à ETA existente. O sistema permitirá coletar, tratar e reaproveitar a água gerada na lavagem dos filtros e dos decantadores, que hoje é descartada na represa sem reaproveitamento. A água recuperada retornará ao início do processo de tratamento, antes mesmo da adição de produtos químicos, otimizando o uso dos recursos hídricos captados pelo município.

O lodo resultante desse processo, resíduo sólido gerado durante a filtragem e decantação da água, será encaminhado a um tanque específico, onde passará por adensamento e separação. Na etapa final, uma prensa parafuso realizará o desaguamento do material, que será então estocado para descarte adequado, em conformidade com as normas ambientais vigentes, conforme o edital divulgado pela prefeitura.

As obras incluem ainda a execução de estruturas em concreto armado, instalação de tubulações em ferro fundido, bombas de recalque, válvulas e demais conexões hidráulicas necessárias à integração do novo sistema com a estação já em operação. Após a execução, estão previstos testes, comissionamento e partida assistida antes da entrega definitiva.

O prazo de execução das obras é de 13 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço, dentro de uma vigência contratual total de 18 meses. Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio do Termo de Compromisso nº 968629/2024 firmado com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.

Do ponto de vista ambiental, o reaproveitamento da água de lavagem dos filtros e decantadores reduz o volume de efluentes lançados no meio ambiente sem tratamento adequado. O lodo, que hoje é um resíduo do processo de beneficiamento da água, passará a ter destinação controlada, em conformidade com as normas ambientais. Economicamente, a recuperação dessa água diminui a necessidade de captação de novos volumes do manancial, o que pode reduzir custos operacionais da ETA.