Almoço da Romaria reuniu mais de 300 pessoas

O 2º Almoço da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana aconteceu no último domingo, dia 28, no Salão da Igreja São Joaquim, e foi um sucesso, com a presença de cerca de 300 pessoas. Para a Comissão Organizadora da Romaria, o evento atingiu as expectativas plenamente.

Os ingressos para o almoço, vendidos a R$ 50,00 por pessoa, tinham como objetivo arrecadar verba para a Romaria deste ano, que está prevista para acontecer no último domingo de julho. Além disso, parte da renda será destinada ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

No evento, os presentes se divertiram com a apresentação de Ronaldo Marques e DJ Gabé e se deliciaram com as comidas, porco no fogo de chão, frango, linguiça, feijão gordo, farofa, vinagrete e salada, com bebidas sendo vendidas à parte.

Após o almoço, aconteceu o sorteio do Bingão e o prêmio principal, uma bicicleta, saiu para Sandra Regina Bovolatti.

O valor arrecadado ainda está sendo apurado e o percentual que será doado ao Hospital ainda não foi definido. De acordo com o informado pela Comissão, a equipe já está se organizando para o 3º almoço, previsto para acontecer no próximo ano.

Fotos: Reportagem