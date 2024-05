Festiva do Rotary Club homenageou as mães

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou a sua tradicional Reunião Festiva em homenagem às mães, na terça-feira, dia 7. O evento aconteceu no salão de festa do Centro Pastoral São Benedito e contou com 80 pessoas, entre companheiros rotarianos, senhoras da Casa da Amizade e convidados. Durante o evento, o rotariano José Luís dos Santos homenageou as mães já falecidas e Rafael Marcelino realizou a homenagem para as mães presentes.



A mesa de autoridades foi composta pelo presidente do Rotary, Carlos Augusto Milan, a presidente da Casa da Amizade, Aline de Freitas Milan, o presidente eleito para o biênio 2024/2025 Natalino Elídio da Silva Júnior, a presidente eleita 2024/2025 da Casa da Amizade, Márcia Guilhermoni Elidio da Silva, Rafael Marcelino e a noiva Carolina, Marina Gracinda Rodrigues Aliende e Maria Apparecida Espanhol (Táta).



O Rotary entregou uma rosa para cada mãe, que também receberam uma lembrança ao som de um violinista. Rosemeire Aparecida Penna de Andrade fez uma homenagem as mães em nome da Casa da Amizade, onde os filhos escreveram mensagens que estavam em balões e cada mãe recebeu a mensagem de seus filhos. Foi entregue também um presente às mães pela Casa da Amizade.



Uma arrecadação de cobertores e itens para enviar ao estado do Rio Grande do Sul foi organizada pela Casa da Amizade. O Rotary Clube também fez uma doação para o Rotary do Rio Grande do Sul para apoiar nesta situação.



Após, um delicioso jantar foi servido com bifum, patê de requeijão, azeitona com torradas, pernil a pururuca, lagarto ao molho madeira, arroz piamontese, arroz branco, tutu de feijão, maionese, farofa e salada de folhas. O próximo evento do Rotary Club será a tradicional feijoada, que está prevista para acontecer em julho.

Fotos: Rotary