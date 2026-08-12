Chacina em Formosa-Go deixa quatro mortos, dois são de Casa Branca

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, uma equipe policial encontrou ontem, terça-feira, 11 de agosto, uma caminhonete parada no meio de uma via pública na cidade de Formosa-Go, próxima a Brasília, com dois corpos dentro e outros dois caídos na via pública.

Os mortos da chacina foram identificados como sendo Luís Antônio Rodrigues, de 58 anos; Gustavo Fernandes Graças, de 30 anos; André Luiz Ferreira Silva, de 41 anos e Gustavo Aurélio Miguel, de 31 anos.

Dois dos quatro homens mortos na chacina eram de Casa Branca. Trata-se de André Ferreira, conhecido como “Taroba” e Gustavo Aurélio, muito conhecidos em Casa Branca. Os outros dois mortos seriam de cidades próximas ao local da chacina.

Os suspeitos dos disparos não foram localizados pela polícia. De acordo com as informações preliminares, três pessoas foram apontadas como suspeitas, sendo uma delas um policial militar aposentado e outra seu filho.

Segundo a Polícia Militar, uma pistola foi encontrada debaixo do corpo de uma das vítimas e a caminhonete estava parada no meio da via pública, com o motor ligado, as quatro portas abertas e diversas perfurações na lataria e nos vidros.

Os vizinhos relataram para a polícia que o policial militar aposentado e os outros suspeitos teriam se envolvido em um conflito com as vítimas que foram até a residência dele para cobrar uma dívida. A polícia também trabalha com a hipótese de acerto de contas.

Ainda segundo a polícia, o crime aconteceu na porta da residência do policial, no bairro Parque Lago, mas a equipe encontrou a casa vazia. Durante a averiguação, foram recolhidos um DVR do sistema de monitoramento por câmeras e uma carabina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as quatro mortes no local do crime. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios que instaurou inquérito e solicitou as perícias. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso ainda.