Bombeiros de Vargem se voluntariam no RS

Uma equipe de 42 bombeiros civis voluntários está a caminho do Rio Grande do Sul para ajudar com a situação que o Estado enfrenta, após os temporais que levaram a enchentes. De Vargem Grande do Sul, estão indo 18 voluntários.

Com a catástrofe, mais de 100 óbitos já foram confirmados e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 1.742.969 pessoas em todo o estado já foram atingidas de alguma maneira pelas tempestades.

Além dos 107 mortos confirmados pela Defesa Civil até quarta-feira, dia 8, o estado tem 764 pessoas feridas e 134 desaparecidas. São 431 municípios atingidos, o que equivale a mais de 86,7% do total de cidades gaúchas. Segundo a Defesa Civil, 327.105 pessoas estão desalojadas e 68.519 foram para abrigos.

A equipe de voluntários de Vargem Grande do Sul saiu do Centro de Formação de Bombeiros Civis nesta sexta-feira, dia 10, por volta das 13h. À Gazeta de Vargem Grande, o comandante geral de operações, Carlos Oliveira, de 43 anos, contou que o objetivo é ficar uma semana no Rio Grande do Sul.

Ao jornal, ele disse que a iniciativa surgiu da demanda da gravidade que foi essa inundação no Rio Grande do Sul. “A informação que temos aqui pela Defesa Civil é que foram mais de 350 municípios atingidos e o efetivo lá é muito pouco. Como nós aqui temos treinamento habilitado e capacitado para isso, então surgiu essa iniciativa”, disse.

Para ele, o objetivo é ajudar o maior número de pessoas que se encontram em cima de telhados e pessoas desabrigadas. “Acredito que essa seja a nossa maior missão. Fazer a nossa missão aí de resgate vale a pena pela nossa formação”, comentou.

Além dos 18 voluntários de Vargem, várias pessoas das cidades da região São João da Boa Vista, Poços de Caldas, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Sorocaba e Tambaú também se voluntariaram, lotando um ônibus. Como Vargem é a única cidade com Centro de Treinamento de Bombeiros da região, se tornou referência e ponto de partida para a viagem.

O grupo pretende ficar uma semana no Estado, de acordo com a demanda. “Iremos daqui de Vargem para Sorocaba para unir com a equipe de lá e depois descemos para o Rio Grande do Sul”, disse Carlos.

“Conseguimos a doação de um barco, então vamos levar um barco para a nossa equipe. Além da embarcação, estamos levando itens que foram arrecadados para ajudar os necessitados, como água, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis”, completou.

O comandante geral de operações relatou que Vargem está na rota do mapa de arrecadação e um dos pontos é o Centro de Formação. Mesmo com a ida dos voluntários ao Rio Grande do Sul, uma equipe ainda receberá doações para levar ao Estado posteriormente. O Centro de Formação está localizado na Rua Sargento Cassiano, nº 2835, ao lado do Tiro de Guerra, por volta das 13h.

Resort Garras arrecada itens para animais

O Resort Garras, de Vargem Grande do Sul, está arrecadando itens para animais vítimas das enchentes que invadiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Eles estão arrecadando produtos de limpeza, caixa de transporte para gatos, coleiras e focinheiras, medicamentos para pulgas, carrapatos e vermífugos, tapetinho higiênico ou jornal, toalhas e cobertores, cercado para cães e rações.

O ponto de coleta é na Rua João Cândido de Souza Dias, nº 750, última chácara do lado esquerdo. Os telefones para contato são (19) 97130-1395 com Rarison ou (19) 98939-3525 com Gabi.

Prefeitura arrecada doações

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul está realizando uma campanha de arrecadação de doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Os itens arrecadados são água potável, produtos de higiene e limpeza (rodo e vassoura), colchões, camas, roupas de cama, mesa e banho e cestas básicas.

Os produtos podem ser novos e também usados, desde que estejam em boas condições de uso para serem encaminhados ao Centro Logístico da Defesa Civil Estadual em Porto Alegre.

Os pontos de arrecadação em Vargem Grande do Sul são o Fundo de Solidariedade, à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, ou na Guarda Civil Municipal, à Praça Rafael Piconi, nº 10, na Vila Polar. As doações podem ser entregues das 8h às 11h e das 13h às 16h30. O telefone do Fundo Social de Solidariedade é (19) 3641-6056 e da GCM é (19) 3641-5877.

Obreiros do Bem recebe doações

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, através do projeto Mãos Solidárias, está fazendo uma campanha de arrecadação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e ração para animais. O ponto de entrega das doações é o Bazar Mãos Solidárias, à Rua Ivo Rodrigues, nº 375, ao lado da Relíquia.

Vargengrandenses fazem campanha

Em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, vargengrandenses se mobilizam para arrecadar itens necessários.

Estão sendo arrecadados água potável, produtos de higiene, colchões, cobertores, roupas, calçados, alimentos não perecíveis e rações para animais.

Em Vargem, os locais de coleta para doação são com Luiza Biel Brechó na Rua Luiz Fiorini, nº 467, no Jardim Fortaleza, com Ana Paula na Rua Luciano Squiavo, nº 720, no Jardim Dolores, com Paulo Galbiere Foto/Vídeo na Rua José Domingos Santos Neto, nº 434, no Jardim Dolores, com Nilva Imóveis na Rua Luis Pascoal Costela, nº 180, no Jardim Paulista, com Rose Rosa Brechó na Rua Pascoal Cachola, nº 450, na Cohab 5, com Elaine Buozi Brechó – Rua XV de Novembro, nº 68, no Centro, e com Trovão Auto Peças, na Rua São Pedro, nº 127, no Centro. Em São João da Boa Vista, as doações podem ser levadas no DER, à Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1575, na Vila Fleming.

Etec realizou campanha solidária

Devido às enchentes que invadiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, realizou uma campanha solidária em prol das famílias do Rio Grande do Sul.

Os itens que foram arrecadados são alimentos não perecíveis, água potável em fardo ou galão de 5 litros e produtos de higiene pessoal. O ponto de arrecadação foi a Etec, localizada na Rua Joaquim Antônio da Silva, nº 207, no Jardim São José, e as arrecadações finalizaram na sexta-feira, dia 10.

Fotos: Arquivo Pessoal