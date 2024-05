Os grandes nomes do Jazz – Art Blakey

Art Blakey (Abdullah Ibn Buhaina)

Nascimento: 11/10/1919 – Pittsburgh, Pensilvânia

Morte: 16/10/1990 – New York, NY

Atividade: Baterista

Estilos e Gêneros que cultivou: Hard bop, bebop

Art Blakey foi um dos criadores do chamado Hard Bop, estilo moderado do jazz que se popularizou nos anos 1950.

Era quase impossível não ser contagiado pela vibração e pelo prazer que Blakey transmitia ao tocar.

Apelidado de Trovão (Thunder) pelos colegas, Blakey chamava atenção com suas performances enérgicas, cheias de explosões rítmicas, além de possuir um domínio total do instrumento.

Durante a primavera de 1944, surgiu uma nova geração de jazzista ansiosos por tocar uma música mais moderada.

Foi com esse espírito que o cantor Billy Eckstine formou sua orquestra.

Para assumir a bateria, convidou Blakey, que já no primeiro ensaio encontrou com o trompetista Dizzy Gillespie e o saxofonista Charlie Parker, futuros astros do Bebop, além das cantoras Sarah Vaughan e Billie Holiday.

Tempos depois, quando alguém lhe perguntava sobre os três anos que passou com Eckstine, Blakey sempre repetia que aquele tinha sido a melhor experiência musical de sua vida.

Pela primeira vez, encontrava uma big band em que a bateria não desempenhava um papel secundário “são quinze músicos e um baterista”, dizia.

Quando a big band de Billy Eckstine foi dissolvida em 1947, Blakey já era considerado um dos melhores bateristas do jazz moderno em Nova York!

Muito obrigado! Salve Art Blakey!!!

Raul Rodrigues Baía Filho