Escola Alexandre Fleming 74 anos e o centenário de dona Beatriz

Márcia Iared

Quem passou pelo Fleming, nossa escola querida, a partir dos anos 50, centro de todos os arroubos de nossa mocidade, não passou em vão. O Fleming foi, em tempos em que ninguém era escravo das mídias sociais, juntamente com a SBB dos bailes inesquecíveis e dos namorados no “trenzinho do amor”, o centro da efervescência de nossa juventude, na qual ir ao delicioso cinema ou ao jardim público já não bastava. Era no pátio do Fleming que todos os projetos aconteciam, os encontros diários que iam dos pequenos papos até aos maiores anseios e propósitos. Eram as suas quadras que motivavam nossas torcidas e fomentavam os nossos planos, nascendo assim os mais ousados sonhos.

Amávamos nossos professores e admirávamos mesmo os mais temidos e exigentes. Era lá onde aprendíamos a conhecer o mundo pelos talentos e competência de nossos professores de História, Geografia, Matemática e demais matérias. Não saíamos de lá sem conhecer um pouco do mundo, mesmo sem termos a nossa disposição o YouTube que hoje globaliza o ensino e nos leva a qualquer lugar ou conhecimento.

Saíamos do ginasial, hoje oitava série conhecendo o essencial do inglês e francês, assim como as heranças do Império Romano ou as marcas da cultura grega entre outras. Ninguém era admitido em uma quinta série sem antes realizar um exame de admissão no qual tínhamos que conhecer, por exemplo, países e capitais do mundo inteiro. Nossos mestres eram insaciáveis no desejo de levar seus conhecimentos com muito afinco. E que grandes mestres tivemos!

Escolho hoje uma Mestra querida como exemplo, pois neste ano de 2024 ela completaria o seu centenário. Embora tenha partido em 2013 tenho certeza que todos que viveram experiências e dividiram momentos de aprendizado em Artes e Desenho com nossa querida Beatriz Defácio Corrêa Leite lembram-se dela com carinho. Podemos dizer hoje que apesar de centenária, pairam ainda em muitos de seus alunos as lembranças de seus ensinamentos que permanecem vivos e marcam ainda nossas ações nesta estrada da vida. Homenageando dona Beatriz homenageamos todos que marcaram nossa trajetória nos saudosos anos do Fleming, que neste mês completa setenta e quatro anos. Parabéns a todos os Mestres que se dedicaram e se dedicam hoje a esta tradicional escola, o Alexandre Fleming, de onde saíram com certeza grandes cidadãos que estão espalhados neste nosso estado e que levam certamente consigo as mais gratas lembranças daqueles belos anos e belos dias no período mais rico e saudoso de suas vidas.

Parabéns Fleming, que neste ano em que completamos o sesquicentenário de nossa cidade, completas também setenta e quatro anos de existência, formando centenas e centenas de pessoas de bem, as quais hoje exercem com orgulho sua plena cidadania.

VIVA O ALEXANDRE FLEMING 74!