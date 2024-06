Equipe de Robótica do Colégio Vitória é classificada para disputar Internacional no Chile

Os alunos do Clube de Robótica do Colégio Vitória participaram do Torneio Juvenil de Robótica (TJR) na etapa nacional, que aconteceu em São Paulo em dezembro de 2023, e foram vencedores em diversas modalidades, o que garantiu a classificação para o International Tournament of Robots (ITR), que acontece em setembro deste ano em Santiago, no Chile. A equipe já está nos preparativos para disputar o internacional.

Entre as modalidades disputadas estão sumô, cabo de guerra e corrida, além da modalidade “Resgate no plano”, que consiste em um robô que deve enfrentar obstáculos para cumprir o circuito e o “Viagem ao centro da terra”, um robô de missão de resgate.

Arthur Gimenes é o líder da equipe e já é competidor há 2 anos e fala o que tem aprendido com os campeonatos: “Além de você ter o aprendizado de construção do robô e programação, porque cada campeonato tem seu jeito específico, você aprende a entender que o robô não vai funcionar igual ele sempre funciona, tenta resolver na hora e se concentra com sua equipe para entender os resultados”, disse.

As expectativas para a internacional no Chile estão altas. “Eu estou ajudando muito na minha equipe, já montamos o robô sumô, os outros por enquanto estamos usando as peças para outros campeonatos, mas estou me esforçando bastante, em minhas expectativas espero conseguir uma posição boa”, completou.

Mas essas não foram as únicas conquistas do Colégio Vitória na área da tecnologia. No ano passado, a equipe de robótica formada pelos alunos Victor Cazarotto, Rafael Vidal e Arthur Romano foram medalhistas de bronze na etapa regional em São Carlos da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Já o aluno Rafael Ramazoti foi medalhista de prata na disputa nacional da Maratona Tech, a maior competição de tecnologia entre escolas envolvendo problemas de raciocínio lógico e pensamento computacional.

Para Matheus Giglio, coordenador e responsável pelos programas de tecnologia do colégio, a participação dos alunos em campeonatos vai muito além de premiações. “Trabalhamos com os alunos o comprometimento, organização, responsabilidade e disciplina, tanto nos campeonatos quanto no âmbito escolar e pessoal. É necessário que eles sejam protagonistas desse processo e por isso devem saber se organizar de forma autônoma, propor estratégias em problemas que surgem, e acima de tudo crescerem como seres humanos que sabem lidar tanto com vitórias quanto com frustrações”, comentou.

A gestora do colégio, Fernanda Barticiotti, ressalta que a tecnologia é algo importante na formação, mas requer uma atenção ao seu uso. “A tecnologia promove uma educação que instiga a curiosidade dos educandos promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Através dela nossos alunos superam desafios e se sentem encorajados nesse mundo atual. Temos a preocupação de orientá-los com o controle do tempo frente às telas e orientamos o uso correto da mesma”, disse.

Agora, os alunos se preparam para outros campeonatos nacionais e também em aperfeiçoar seus robôs para disputar o torneio internacional no Chile em setembro.

Fotos: Arquivo Pessoal