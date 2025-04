Operação em Rio Pardo apreende grande quantidade de droga

O Canil da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul prestou apoiou em uma operação em São José do Rio Pardo, na manhã desta quarta-feira, dia 9. A operação integrada aconteceu com a participação da Polícia Militar e Polícia Civil (SIG), visando o cumprimento de mandados de busca domiciliar.

Durante as buscas, em diferentes locais da cidade, as equipes localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, sendo um tijolo de maconha (0,445 kg), sete porções de maconha (totalizando 0,294 kg), duas porções de cocaína (0,825 kg), uma porção de crack (0,101 kg), além de uma balança digital, um aparelho celular, R$ 270,00 em dinheiro, uma caixa de giz escolar, uma espingarda de pressão calibre 6,5 mm e uma motocicleta.

Diante dos fatos, um rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outro foi qualificado e liberado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São José do Rio Pardo, onde a autoridade policial ratificou a prisão e tomou as demais providências cabíveis.

Fotos: Policia Militar