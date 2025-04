Veículo utilizado em furto é localizado em área rural de Aguaí

Uma ação policial coordenada resultou na localização de um veículo utilizado em um furto a residência ocorrido na tarde de quinta-feira, dia 10, em Vargem Grande do Sul. O automóvel, uma Fiat Toro vermelha, foi encontrado abandonado em uma área de mata no Horto Gigante, zona rural de Aguaí, após diligências realizadas por equipes da Polícia Militar.

O furto foi registrado por volta das 14h54 no bairro Jardim América, em Vargem. Segundo a vítima, que retornava do trabalho no momento do registro da ocorrência, indivíduos arrombaram a porta da sala e a janela do quarto da residência, subtraindo diversos pertences. Entre os objetos levados estavam uma CPU, um monitor de TV e um computador. Durante a fuga, o veículo passou em alta velocidade por uma lombada, derrubando uma televisão LG de 65 polegadas, que foi reconhecida pela vítima como de sua propriedade.

Cerca de duas horas após o crime, às 16h41, a Polícia Militar foi informada sobre a possível rota de fuga dos suspeitos. O veículo utilizado no crime foi visualizado transitando na contramão pela Rodovia SP-340, com destino ao Horto Gigante, já no município de Aguaí.

Durante o patrulhamento pela área rural, os policiais localizaram marcas de pneus na estrada de terra, que levaram a uma área de vegetação amassada. Após incursão a pé pela mata, a equipe localizou a Fiat Toro abandonada a cerca de 40 metros do acostamento. Foi realizada uma varredura no local, mas os suspeitos não foram encontrados.

Foram acionadas equipes de apoio da PM, além de policiais do Canil e do helicóptero Águia 17. Ainda assim os infratores não foram localizados.

No interior do veículo, foram encontrados uma CPU, uma bateria, duas placas de identificação veicular e a quantia de R$ 251,00 em espécie. A perícia técnica foi realizada no local e o automóvel foi guinchado ao Pátio Criminal de São João da Boa Vista.

O caso do furto foi registrado na Delegacia de Vargem Grande do Sul. A localização do veículo e demais procedimentos foram documentados em São João da Boa Vista.

Fotos: Policia Militar