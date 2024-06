Gazeta informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Dirce Proite Zampar, no sábado, dia 25 de maio, aos 92 anos de idade. Era viúva de Armando Zampar; deixou as filhas Betinha Zampar Gemma e Silvana Zampar – era mãe também de Vera Lúcia Zampar Cipola – já falecida. Deixou também os netos Luciana, Andréa, Elisa, Heloísa e José Armando; e os bisnetos Valentina e Octávio. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Márcio José Sebastião, aos 44 anos de idade, no dia 26 de maio. Solteiro, deixou a mãe Luci de Fátima Daniel de Deus e os irmãos Marcelo, Luciene, Luciana e Ana Carla. Seu sepultamento aconteceu no dia 28 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Richard Henrique Machado de Jesus, aos 33 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixa a mãe Sandra, irmãos e padrasto. Seu sepultamento aconteceu, no dia 26 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Bento de Oliveira, aos 81 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou a esposa Maria Inês Cardoso Bento, os filhos Rosângela e Claudemir, o genro Ismael; os netos Ana Carolina, Francislei e Wili; a bisneta Lorena; os irmãos Norvilho, Maria, Antônio, Benedito, João, Brazilina, Carolina, Áurea e Pulcina e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosa Helena Reis, aos 56 anos de idade, no dia 25 de maio. Viúva de Onofre Rosa da Silva; deixou a filha Milena; a neta Vitória; os irmãos Sebastião, José Vítor e Antônio Teodoro e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Feolinda Orsini Silva, aos 82 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixou o marido Osvaldo Aparecido Paulino; a filha Hilda; o genro Luís Carlos; os netos Gabriela, João Gustavo, Luís Felipe e Ana Beatriz; bisnetos; a imã Neuza e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elza Maria Manzoni Murakami, aos 71 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixou o marido José Isao Murakami; os filhos Henrique e Eric; a nora Lola; e o neto Yuri. Seu sepultamento aconteceu no dia 30 de maio, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Benedita Buzato de Freitas, aos 84 anos de idade, no dia 29 de maio. Era viúva de Orlando Tapi; deixou o filho Celso; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30 de maio, no Cemitério da Saudade. Faleceu Renato Sérgio Ligabue, aos 70 anos de idade, no dia 31 de maio. Viúvo de Orcélia Mesquita Ligabue deixou os filhos Renato, Tiago e Patrícia; a nora Adriana; o genro Valdir; os netos Larissa, Gustavo, Marcelo, Isabela e Pedro Henrique; bisnetos; os irmãos José Donizete e Antônio; e sobrinhos. Seu sepultamento deverá ser realizado neste sábado, dia 1º, por volta das 9h00, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Renato Sérgio Ligabue, aos 70 anos de idade, no dia 31 de maio. Viúvo de Orcélia Mesquita Ligabue deixou os filhos Renato, Tiago e Patrícia; a nora Adriana; o genro Valdir; os netos Larissa, Gustavo, Marcelo, Isabela e Pedro Henrique; bisnetos; os irmãos José Donizete e Antônio; e sobrinhos. Seu sepultamento deverá ser realizado neste sábado, dia 1º, por volta das 9h00, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida de Fátima dos Santos Marini, aos 66 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou o marido Antônio de Lima Marini; os filhos Aline e Alexandre; o genro Samuel; a nora Amanda; o neto Sérgio; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 29 de maio, no Cemitério da Saudade.

Morreu Alfredo Mário Rojas Schreinner

Casado com a vargengrandense Rúbia Della Torre, Alfredo Mário Rojas Schreinner, faleceu nesta quarta-feira, dia 29, em Campinas, aos 70 anos de idade. Foi psicólogo clínico e educador, áreas em que atuou por mais de 35 anos. Era também psicólogo no Serviço de Psicologia Clínica do Presídio de Segurança Máxima de Campinas e atuou como negociador-pacificador em algumas crises na penitenciária. Casado com a farmacêutica Rúbia Della Torre, irmã da jornalista e educadora Maria de Fátima Della Torre Sproesser e do advogado Adhemar Della Torre Filho, deixou também a filha Yedda Carolina Della Torre Rojas, estudante de medicina na PUC de Campinas.

Faleceu Pedro Vianna Agrizzi, vítima de acidente no Exposhow

Depois de dez dias de internação, Pedro Viana Agrizzi, 37 anos, gerente do Banco do Brasil de São Sebastião da Grama, faleceu na última segunda-feira, dia 27 de maio. Na noite de 17 de maio, Agrizzi sofreu ferimentos no tórax e teve um pulmão perfurado, conforme dados do G1, após o piso da arquibancada onde estava assistindo a um show na Expo Rio Pardo ceder. Ele sofreu uma queda de cerca de 5 metros de altura.

O bancário estava internado na UTI do Hospital São Vicente, em São José do Rio Pardo, e na segunda-feira seria transferido para Ribeirão Preto. Seu sepultamento aconteceu no dia 28 de maio, em Belo Horizonte.

Faleceu Pirolla da Prefeitura

Faleceu no sábado, dia 25 de maio, José Marcos Pirolla, servidor público municipal, que durante muitos anos foi o encarregado da Junta Militar no município.

Atualmente era secretário honorário do Tiro de Guerra, unidade da qual era um grande incentivador.

Marcos faleceu aos 59 anos de idade e deixa a esposa Eliane Aparecida Carda Pirolla e a filha Letícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.