Painel: Requerimento

Não será prefeito

O atual vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 30, por volta de 13h, que é pré-candidato a vereador nas eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano. Na foto, Paulinho posa ao lado do atual vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e do atual vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB). Já é de conhecimento que Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau vão se unir para disputar o pleito como prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Anteriormente, porém, Paulinho havia afirmado que entraria na disputa como prefeito e que havia um empresário muito conhecido apoiando sua candidatura como vice.

Preocupante

Um tema que tem sido discutido em praticamente todas as sessões da Câmara Municipal é a dificuldade de transferência de pacientes do Posto de Pronto Atendimento (PPA) para o Hospital de Caridade. Embora a diretora de Saúde, Maria Helena Zan, já tenha dito na Casa de Leis que os médicos podem fazer a transferência quando necessário e que não há nenhum impedimento ou ordem que restrinja essa ação, os munícipes e os vereadores ainda tem se queixado e afirmado que os médicos não conseguem transferir os pacientes.

Requerimento

Na última sessão da Câmara, um requerimento sobre o tema foi aprovado pelos vereadores e enviado ao Chefe do Executivo. De autoria do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PSD), o requerimento questionou até quando as pessoas vão morrer sem ter a possibilidade de atendimento no Hospital e quais providências estão sendo tomadas diante da dificuldade dos médicos do PPA em transferir os pacientes em estado de urgência/emergência para o Hospital.

Será abordado

Com a discussão recorrente do tema e a preocupação com os cidadãos de Vargem Grande do Sul, a Gazeta de Vargem Grande abordará o assunto mais profundamente em breve para saber o que de fato tem acontecido.