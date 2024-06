Reinaugurada nova agência do Sicoob Crediçucar

Após 18 anos atuando em Vargem Grande do Sul, aconteceu nesta segunda-feira, dia 3 de junho, a reinauguração da nova agência da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e Região – Sicoob Crediçucar, localizada na esquina das ruas Santana e José Bonifácio, Centro, em um prédio novo, moderno, com cerca de 530m², totalmente ocupados pela agência que conta com cerca de 15 colaboradores para atender mais de 3.000 cooperados.

Participaram da cerimônia de reinauguração, o diretor Daniel Sossai; o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, José Emílio Ortolani; o gerente regional Rodrigo Manoel; o gerente da agência local, Tiago Machado; a coordenadora de gestão de pessoas, Elaine Ament e a tesoureira da agência, Amanda Andrade.

Segundo consta no site da empresa, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e Região – Sicoob Crediçucar foi fundada em 26 de maio de 2004, porém as suas atividades foram iniciadas em 17 de agosto de 2004, em uma sala cedida pela DEDINI S/A Agroindústria, situada a Rua 13 de Maio nº 363, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras-SP.

Sendo a 1ª Cooperativa de Livre Admissão após a década de 60, associando-se tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, atendendo assim todos os ramos empresariais. A sua criação teve como princípio ajudar a população dos municípios onde ela iria atuar, principalmente os fornecedores e empregados do Grupo DEDINI, com tarifas reduzidas, bem como juros mais acessíveis.

Desde 2006 presente em Vargem Grande do Sul, contribuindo com o desenvolvimento do município, segundo o gerente da agência Tiago Machado, entre captação e crédito junto aos associados locais, o Sicoob Crediçucar administra cerca de R$ 100 milhões em ativos.

Para Tiago, o propósito da cooperativa é fortalecer as comunidades de atuação, levando soluções financeiras mais justas e adequadas, além de um bom atendimento e contribuindo com a melhoria econômica de seus associados, tanto em Vargem Grande do Sul como nas demais áreas de atuação.

O gerente Tiago Machado convida os associados e também todos os vargengrandenses a conhecerem as novas instalações da agência do Sicoob Crediçucar, tomarem conhecimento dos serviços e das boas condições financeiras oferecidas pela cooperativa, trocarem ideias e tomarem um cafezinho no novo espaço reinaugurado.

Fotos: Reportagem