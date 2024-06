Festa das Nações: ensaios estão a todo vapor

A organização e produção da 22ª Festa das Nações, que acontece nos dias, 6, 7 e 8 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, já está bem adiantada pelo Departamento de Cultura e Turismo, que, todos os anos, prepara a festa com muito carinho para a população vargengrandense. A festa este ano será ainda mais especial, uma vez que é comemorado os 150 anos de Vargem Grande do Sul.

O evento é tradicional e, todos os anos, artistas, movimentos, grupos, academias e escolas do município encantam o grande público que vai à Praça prestigiar as apresentações. Para o coordenador geral da festa, Lucas Buzato, isso traz um pertencimento muito maior a todos que participam, seja nas entidades que trabalham nas barracas, nos preparos das comidas, na Prefeitura que realiza a montagem da estrutura e toda a parte de segurança e organização, e também aqueles que sobem ao palco.

Neste ano, mais de 400 pessoas sobem ao palco durante os quatro dias do evento. Lucas pontuou que uma parte importante da festa é, sem dúvida, o Grupo da Cultura, um grupo de jovens e adultos que realiza apresentações de músicas típicas, danças, danças folclóricas, musicais, temas de filmes e, esse ano, também temas de novelas.

Ele explicou que a produção de uma festa começa sempre logo ao término da festa, do ano anterior. “O grupo de produtores e coordenadores se reúne e começa a estudar números possíveis, apresentações que sejam pertinentes, lançamento de filmes, musicais, e também um repertório de músicas tradicionais que não podem faltar na Festa das Nações. A partir dessas primeiras reuniões, começa-se a estudar o que é possível colocar no palco”, informou.

“Nos últimos anos, o Grupo da Cultura, em sua totalidade, música e dança, se diferencia na qualidade técnica e também na riqueza de detalhes em figurinos, adereços, e, com a ajuda do telão de LED, consegue fazer uma imersão melhor nas apresentações. O Grupo da Cultura é um grupo de voluntários, por isso, deve ser sempre enaltecido a importância da participação dessas pessoas”, completou.

Esse ano, os ensaios começaram no mês de março, mas o repertório de números já foi escolhido desde novembro e dezembro. Desde então, a diretora de Cultura, Márcia Iared, tem feito questão de acompanhar os bastidores e verificar como estão os ensaios e apresentações.

O coordenador geral da festa, Lucas Buzato, é quem se reúne com as escolas e com os grupos de dança e música, e verifica a possibilidade das apresentações e da escolha dos temas.

“Para esse ano, o principal intuito é que as pessoas possam vivenciar apresentações que tenham características da nossa cidade, nosso povo, famílias imigrantes, e também com homenagem a grandes artistas vivos ou que já nos deixaram há algum tempo”, adiantou.

Lucas convida toda a população a comparecer na 22ª Festa das Nações e ressalta que este é um evento que ajuda as entidades da cidade. “Por isso, prestigiar e participar é fundamental”, finalizou.