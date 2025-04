Com 87 casos, Vargem tem conseguido controlar a dengue

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul chegaram a 87 nesta sexta-feira, dia 4 de abril, de acordo com os dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) do Estado de São Paulo. Segundo o boletim, apenas um caso está sinalizado como sinal de alarme e 342 notificações foram descartadas. Três casos estão em investigação.

Quando comparado ao último ano, onde de 1º de janeiro até o dia 3 de abril já haviam sido registrados 2.421 casos positivos da doença e 4.770 notificações, é possível dizer que a cidade está conseguindo controlar bem os casos de dengue, principalmente levando em conta que o período de alta da dengue no Brasil já está quase acabando.

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos e que se desenvolve em condições quentes e úmidas, tornando-a mais prevalente durante padrões climáticos de altas temperaturas e chuvas. O ovo do mosquito Aedes aegypti consegue sobreviver por mais de um ano, mesmo se o local onde foi depositado estiver seco. O período do ano com maior transmissão é o verão, nos meses mais chuvosos, como fevereiro, março e abril. Por essa razão, é importante manter a higiene e evitar o acúmulo de água parada.

Nos últimos anos

No ano passado, a cidade entrou em Estado de Emergência de Saúde Pública em razão da Epidemia de Dengue ainda em fevereiro. Durante o ano, foram registrados 3.275 casos da doença, com um óbito, e 7.463 notificações.

Em 2023, houve 265 casos de dengue confirmados e 536 notificações. Em 2022, os casos de dengue foram poucos, apenas 8, com 17 notificações.

Em 2021, a cidade somou 62 casos da doença, com 93 notificações. Em 2020, Vargem teve 208 casos de dengue, com 241 notificações. Em 2019, foram 435 casos confirmados da doença e 566 notificações.

Na região

Na região, a cidade com mais casos confirmados é Espírito Santo do Pinhal, com 1.335 casos, seguida de São João da Boa Vista, com 1.084. Em Aguaí, há 310 casos, São José do Rio Pardo 215, e Casa Branca 107.

A cidade de Itobi está com 96 casos, São Sebastião da Grama com 41 e Divinolândia com 25.