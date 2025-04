Reunião na Federação Paulista de Futebol visa filiação da Vargeana

Na última quarta-feira, dia 2, aconteceu uma reunião muito importante sobre o esporte vargengrandense junto à Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. O assunto do encontro foi a possibilidade da filiação da Vargeana na FPF para disputar os torneios de base.

Na ocasião, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e demais membros do esporte vargengrandense se reuniram com o vice-presidente da FPF Mauro Silva, ex-jogador do Bragantino, La Coruña, Guarani e também da Seleção Brasileira, onde foi campeão mundial na Copa de 1994.

Esteve presente também Fernanda Chamusca Paes, advogada da Federação e do deputado estadual Fábio Faria de Sá (Pode), integrante também da Comissão de Esporte da ALESP, apoiando este avanço no esporte da cidade.

O assunto da reunião foi a filiação da Associação Atlética Vargeana na Federação Paulista de Futebol, na categoria especial de base, dos 11 aos 20 anos, onde após credenciada, os times poderão participar de jogos de futebol de campo, oficialmente pela Federação.

Presentes também na reunião Antônio Carlos Fusa, diretor de Futebol da AA Vargeana, Gustavo Delbin, vice-presidente de registro, transferência, licenciamento e filiação, e o diretor do Departamento de Planejamento da prefeitura, Amarildo Duzi Moraes.

Em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro falou sobre a reunião. “Foi um encontro muito produtivo, que em breve trará boas notícias ao município. Investir no esporte é abrir portas para sonhos e plantar sementes para as futuras gerações”, disse.

Na edição do jornal impresso da Gazeta de Vargem Grande do dia 13 de março, o jornal circulou uma extensa matéria explicando sobre o projeto de profissionalização e o interesse em filiar a Vargeana na Federação Paulista de Futebol em uma categoria especial de base. A entrevista foi realizada com Marcos Antônio de Moraes, o Marquinho, presidente da Vargeana, e também com Antônio Carlos Fusa, o Fusa, diretor de futebol.

Na ocasião, Fusa explicou que o projeto visa treinar crianças de sete a nove anos na categoria de iniciação, e também nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 20. “Esse projeto consiste em fomentar o esporte da região, não só do município. Nosso objetivo é fazer com que a criança ou se torne um atleta de futebol ou, caso isso não ocorra, que se torne um cidadão de bem. E a gente quer difundir o esporte para as outras áreas também, que é o futsal, handebol, vôlei, atletismo, etc. A Associação Atlética Vargeana tem vários projetos para desenvolver na cidade, porém como nossa paixão é o futebol, vamos primeiro na nossa paixão”, disse.

Fusa afirmou que Vargem Grande do Sul tem a melhor infraestrutura que ele já viu. “A cidade tem três estádios. A maior dificuldade é ter um estádio para jogo e a Vargeana tem três. Quando as pessoas me perguntam, eu falo que elas têm um diamante e não sabem utilizar. O Poli novo é um dos melhores ginásios de São Paulo e as pessoas não sabem, não tem noção disso”, afirmou.

Fotos: Reprodução Redes Sociais