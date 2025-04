Prefeitura asfalta rua sem resolver problema de galeria de águas

A prefeitura municipal realizou na segunda-feira, dia 31 de março, o asfaltamento sobre o calçamento de paralelepípedo da Rua Imaculada Conceição, no Centro, sem que tenha resolvido o sério problema de águas pluviais que descem do Campo da Vargeana e estouram a tubulação que não aguentam a pressão do volume das águas da chuva.

Em julho do ano passado, quando a prefeitura estava recapeando várias ruas próximas, a Gazeta de Vargem Grande fez uma matéria alertando sobre o problema. Na ocasião, o diretor de Obras da prefeitura informou que o trecho compreendendo a parte da Av. Regato que fica em frente ao Estádio da Vargeana e também toda a extensão da Rua Imaculada Conceição, que começa na esquina com a Av. Regato, não seria recapeada naquele momento em que a prefeitura municipal estava recapeando várias ruas próximas a estes locais.

Segundo o diretor, estas ruas estavam no plano de recapeamento, mas o prefeito Amarildo Duzi Moraes na época pretendia antes fazer um projeto para o escoamento das águas que descem desde o alto do Jardim Pacaembu e acabam sendo canalizadas para o Estádio da Vargeana e cujo alto volume pode vir a prejudicar seriamente todo o asfalto realizado sobre o atual calçamento nestes locais.

O diretor não soube prever quanto tempo iria demorar a execução do projeto e depois quando seriam iniciadas as obras. “É um custo elevado, vamos ter de canalizar toda a água que desce do Pacaembu, coletando-a na rua acima do Estádio da Vargeana e levá-la com tubulações adequadas até o Córrego Santana”, explicou na ocasião.

Afirmou que a duração para a execução do projeto deveria levar uns três meses e a depender do custo para a execução da obra, se a prefeitura tivesse dinheiro em caixa ou não, seria outro problema a ser avaliado antes de dar início à construção da nova galeria, para só depois serem recapeadas a Rua Imaculada Conceição e o trecho restante da Av. Regato.

Problema sério

Com o título “Agua da chuva é um complicador na Rua Imaculada Conceição”, a matéria alertava que na esquina das duas ruas e também próximo à esquina da Av. Regato com a Rua Rafael Carminetti, ao lado do Campo da Vargeana, há um sério problema de escoamento de águas pluviais que poderiam causar futuros transtornos se a prefeitura fizesse o recapeamento e não tomasse as devidas providências para o escoamento das águas.

Explicou que quando há chuvas com grande intensidade, o campo da Vargeana recebe um enorme volume de água que é canalizado para os bueiros existentes nestas ruas, que recebem toda a água proveniente do local e não conseguem dar vazão à mesma, devido à pouca dimensão das tubulações para o escoamento que prossegue pela extensão toda da Rua Imaculada Conceição até o Córrego Santana.

A força das águas faz com que se rompem os tubos e acaba danificando o calçamento de paralelepípedo. Moradores já denunciaram o problema à prefeitura e também ao jornal, pedindo a construção de uma galeria de águas pluviais com capacidade de receber as águas das enxurradas, sem danificar o calçamento.

Na reportagem estava a preocupação dos moradores que temiam que se fosse feito o recapeamento sem a construção de galerias com dimensões adequadas, a força das águas fatalmente iria prejudicar o asfalto. Alertou que o problema já era para ter sido resolvido bem antes do recapeamento, mas foi deixado para trás e se nada fosse feito, nas próximas chuvas fortes que caíssem na região do Campo da Vargeana, o novo asfalto poderia ser muito prejudicado, causando prejuízo aos moradores e aos cofres públicos.

Prefeitura afirma que fará projeto

A prefeitura informou ao jornal que o asfaltamento já constava no contrato com a empresa responsável e que a nova administração não teve acesso a nenhum projeto de construção de galeria para a referida rua e que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) já determinou os primeiros levantamentos e estudos para a construção de uma nova galeria de captação das águas pluviais que descem do Jd. Pacaembu e chegam até o Campo da Vargeana, escoando pela Rua Imaculada Conceição.

Que o asfalto que está sendo feito na rua é bem reforçado e acredita-se que deverá aguentar a pressão das águas. Mesmo assim, o novo projeto será feito e como seu custo deve ser elevado, depois de pronto a prefeitura vai fazer todo o esforço para captar a verba necessária para a construção das novas galerias junto ao governo estadual e federal, tal como foi feito nas obras realizadas na Rua João Garcia Miron, na Vila Polar.

Fotos: Reportagem