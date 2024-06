Final de Jabuticaba Rodeo Festival 2024 conta com premiações e show de Rionegro e Solimões

Letícia Eduarda

Casa Branca finaliza mais um festival com recordes de público

O último dia do Jabuticaba Rodeo Festival 2024, que aconteceu dia 01 de junho, foi repleto de emoções, contou com a final da prova de três tambores e tourada, doação do prefeito da cidade, Duzão Nogueira, show de fogos, fim das doações para o Rio Grande do Sul, a dupla sertaneja, Rionegro e Solimões, fechando o festival com chave de ouro.

Livia Alves, foi campeã mirim da prova de três tambores, em entrevista para o Tô Na Fama ela relata sobre o acidente que a pegou de surpresa: “No 1º dia de rodeio eu cai, o meu cavalo tropeçou e caiu em cima de mim, levei um susto e pensava que não iria voltar para a prova, mas, deu tudo certo, e eu consegui ser campeã”, ainda na entrevista, a campeã mirim, ao ser questionada sobre a sensação de montar no cavalo, conta que o animal é mágico: “Ele traz uma emoção inexplicável.”

Na competição de tourada, Hyan Bacan Ramos desafiou o touro Faxinal da Cia de Rodeio Agro Lecchi, visando arrecadar doações em prol do projeto “desafio do bem”, para o hospital Santa Casa. Contando com mais de R$3.000,00 doados pelo povo e instituições regionais, o prefeito de Casa Branca, Duzão Nogueira, doou também R$1.500,00 para o projeto. O toureiro alcançou o lugar mais alto do pódio, tendo como apoio o prefeito da cidade.

A entrada do festival foi ponto de arrecadação de alimentos para o Rio Grande do Sul, foram mais de 500kg de alimentos recolhidos nos 4 dias de rodeio: “já foram enviadas carretas de doações para o Rio Grande do Sul, e será enviada mais uma, depois do Jabuticaba Rodeo Festival 2024” explicou o prefeito da cidade, Duzão.

E no final do 4º e último dia de festa, aconteceu um grande show da dupla sertaneja Rionegro e Solimões: “Frequentamos aqui desde antes de sermos profissionais, participamos de festivais e vinha nessas festas tradicionais aqui de Casa Branca.”

O prefeito Duzão ainda agradeceu a comissão organizadora, os patrocinadores e a todos que estiveram presentes nos dias festivos: “Sem vocês nada disso seria possível. Foi um evento de excelência com recordes de público e se Deus e o público permitirem, ano que vem estamos juntos novamente. Obrigada a todos.”