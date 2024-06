Gente e Fatos

Elisa Fiorini recebeu o sacramento do batismo

A pequena Elisa Fiorini, filha de Marcelo Fiorini e Raine Rojo Fiorini, recebeu o sacramento do batismo no último domingo, dia 26. A celebração aconteceu na Igreja Matriz de Sant’Ana e foi realizada pelo padre Hélio Marcos Riciate. Estiveram presentes os padrinhos, Marco e Samanta e os padrinhos de consagração, Mateus e Jessica, além dos avós, tios, familiares e amigos. Na segunda-feira, dia 27, Elisa completou 3 meses de vida. Fotos: Douglas Rogério

Maércio comemorou 90 anos

Laércio Diogo Cardoso, o estimado Maércio, completou seus 90 anos no dia 10 deste mês. No último domingo, dia 26, aconteceu a sua festa, com a presença de familiares e amigos, no Sítio Boa Esperança, com a celebração de uma missa as pessoas presentes.

Na foto, Maércio está junto com os netos de Zé Candinho. Da esquerda para a direita estão Rosane, Gustavo Pereira, o aniversariante Maércio, José Cândido Pereira Neto e Roselene

Lu Borges

A gerente geral Lu Borges troca de idade neste domingo, dia 2, ladeada pelo carinho do marido Arnaldo, do filho Michelson e de seus filhos de quatro patas Thor, Branquinha e Clarinha