Peneira realizada pelo Corinthians aprovou três garotos

O Corinthians fez uma avaliação técnica, a conhecida peneira com os jovens entre 7 e 14 anos em Vargem Grande do Sul no último domingo, dia 23, no CEE José Cortez.

Na ocasião, participaram cerca de 200 crianças e adolescentes que se inscreveram durante a semana e três meninos foram aprovados. A avaliação foi realizada pelo observador técnico Luiz Cláudio Felizardo, o Kadinha.

Rafael Mascarello de Carvalho, morador de São João da Boa Vista, tem 7 anos e foi o primeiro aprovado na avaliação técnica do Sport Club Corinthians. Rafael é filho de Rodrigo de Carvalho, médico ortopedista que também atende em Vargem Grande do Sul.

O vargengrandense Murilo Valverde Alcântara, de 9 anos, foi o segundo aprovado. Ele é filho de Henrike Araújo de Alcântara.

O terceiro aprovado foi o vargengrandense Gabriel da Costa, de 11 anos, filho de Édson da Costa e Elaine C. Paula Costa e irmão de Rafael da Costa. “Estamos muito felizes e orgulhosos, Gabriel gosta muito de jogar futebol e é muito dedicado”, disseram os pais.

Fotos: Reprodução facebook prefeito Amarildo