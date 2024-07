Vargem marca goleadas na Liga Jandaia de Handebol

A equipe mirim masculina do Handebol de Vargem esteve em Mococa para disputar mais duas rodadas da Liga Jandaia de Handebol, no último domingo, dia 23.

Na primeira partida contra Franca, valendo a liderança da competição, a equipe teve dificuldade para encaixar a marcação contra o artilheiro da Liga. Mas em um jogo de troca de passes rápidos e ligações de contra-ataque, Vargem conseguiu a vitória por 16 a 12. Os atletas João Vitor, eleito destaque da partida, e Pedro marcaram seis gols cada, Taylor contribuiu com três gols e Murilo fez um.

Na segunda partida do dia, contra São Sebastião do Paraíso, a equipe conseguiu impor o jogo desde o início, mantendo uma boa diferença de gols, dando possibilidade para os atletas mais novos ganharem maior tempo de atuação na Liga. O resultado final foi uma vitória por 20 a 14 com Theylor, destaque da partida, e João Vitor marcando cinco gols cada, Murilo e Pedro contribuíram com três gols, Taylor fez dois, Raphael e Gabriel completaram a vitória com um gol cada.

Com os resultados da rodada, a equipe garantiu a classificação para as finais da série ouro e se manteve invicta com quatro vitórias em quatro jogos, faltando apenas um jogo, contra Mogi Guaçu, para o final da fase de classificação.