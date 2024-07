Novo Pronto Socorro foi inaugurado em Grama

Um novo Pronto Socorro Municipal foi inaugurado em São Sebastião da Grama, no domingo, dia 30. O Pronto Socorro será gerenciado pelo Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) – Hospital Regional de Divinolândia.

Esse é o marco de uma nova etapa na saúde de São Sebastião da Grama. O local conta com sala de emergência, triagem, três consultórios médicos, salas de observação masculina e feminina, sala de medicação, sala de curativos e suturas e raio X.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, o atendimento contará com dois médicos plantonistas durante o dia, um médico plantonista à noite e um pediatra durante quatro horas diurnas de segunda a sexta-feira.

O novo Pronto Socorro está localizado na Praça José Roberto Magalhães Teixeira, nº 47, local do antigo Centro de Saúde, e já está em funcionamento.