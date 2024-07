Nada como ganhar uma Harley-Davidson de presente

Não é em todo aniversário que se ganha uma moto Harley-Davidson de presente, ainda mais uma modelo Sportster Forty-Eight 1.200 cilindradas. Pois o cabeleireiro Marcelo Andrade Santana, proprietário do Salão Studio Marcelo Andrade, que completou 50 anos recentemente, ganhou de aniversário da esposa Ana Paula e da filha Ana Carolina a moto dos seus sonhos.



Marcelo é um velho conhecedor de motos e já possuiu inúmeras delas. À reportagem da Gazeta de Vargem Grande para esta edição sobre o Dia do Motorista, falou dos vários modelos que já passaram pelas suas mãos, gosto de dirigir motos que ele mantém desde os 17 anos de idade.

Foi com esta idade também que se iniciou na sua profissão de cabeleireiro na capital paulista. Sua paixão sempre foi por motos grandes, inclusive já teve uma Harley-Davidson quando morava em São Paulo, ano de 1994/95 e lembra com carinho da sua modelo “Fatboy” com a qual ficou por três anos.



Nas suas mãos já passaram uma moto BMW GS, uma Honda Cb 750 For, a Yamaha Super Tenere 750 e também outra Yamaha, a V-Max. Porém, não era a velocidade que o atraia, mas sim o estilo da máquina, uma vez que Marcelo curte mais o estilo “Shopper”.

Segundo pesquisa realizada pelo jornal, o modelo “Shopper” surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos que estavam em guerra na Europa conheceram e pilotaram as motos mais leves que lá existiam.

Possuir uma Harley é o sonho de muitos motociclistas

Essas motos eram muito diferentes das pesadas e robustas Harley-Davidson e Indian fabricadas nos Estados Unidos na época. Ao retornarem para seu país, os ex-soldados conversavam sobre os veículos europeus e tiveram a ideia de aderir à tendência.



Como nenhum fabricante americano se prontificou a construí-las, eles se atreveram a adaptar as próprias motos em suas garagens. Com o tempo, foram se especializando e tornando a customização um meio de vida. Surgiram, então, as empresas de design voltadas para desenhar as alterações que o cliente queria em sua moto.

As motos chopper surgiram na década de 1960 e logo fizeram a cabeça dos bikers. Com a estreia do filme Easy Rider (Sem Destino), em 1969, esse estilo se tornou febre. O filme, com Peter Fonda e Dennis Hopper, difundiu um estilo de vida entre os jovens, espalhando a ideia dessas motos customizadas por todo o mundo. A onda das motos chopper se manteve em alta até a década de 1980 e retornaram nos últimos anos com um visual mais moderno.

A lista das motos que Marcelo Andrade já possuiu mostra o tanto que ele é adepto do uso destas máquinas. Puxando pela memória, cita ainda uma Yamaha Virago 750, uma Vulcan Kawasaki 750 ano 97, uma Honda Shadow 600 ano 2.000 e uma que ficou marcada em sua memória, a Suzuki Marauder 800.



Com tantos anos em cima da garupa de uma máquina potente, disse que já levou alguns tombos, houve três acidentes mais sérios, porém sem gravidade, que não lhe deixou nenhuma sequela. “Só usava as motos mais para passeios com os amigos”, cita o barbeiro/motoqueiro.



Com um grupo de amigos foi de São Paulo a Santa Catarina duas vezes, usando a Marauder e a 750 For. Com a Harley, fez uma viagem até o Rio de Janeiro, seguindo depois para o Espírito Santo. Gostava da liberdade, da aventura que as motos propiciavam nesta época em que era solteiro e aproveitou para conhecer vários lugares.



Quando veio para Vargem em 2013, seus pais e irmãos já estavam residindo por aqui e a moto virou objeto de trabalho. Eram motos mais pequenas. Mas, o sonho de voltar a ter uma de maior cilindrada sempre esteve presente e Marcelo prometeu a si mesmo que quando fizesse 50 anos, teria uma máquina mais possante.



A idade veio, completou 50 anos no dia 28 de junho e acabou ganhando da filha e da esposa a tão sonhada Harley-Davidson modelo Sportster Forty-Eight de 1.200 cilindradas que pretende usar nos passeios por Vargem e região, procurando também entrosar mais com outros motoqueiros da cidade. Disse que gosta da Harley por ser uma moto estradeira e já que foi tão abençoado com este maravilhoso presente, Marcelo disse que não custa nada continuar sonhando. “Quem sabe uma Harley Electra Glide Limited 1.600”, pensa alto, já que sonhar não custa nada.

Fotos: Arquivo Pessoal