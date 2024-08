Editorial: Campanha política começa nesta sexta-feira

Os eleitores de todo o Brasil e também os de Vargem Grande do Sul se preparem, pois a partir desta sexta-feira, dia 16 de agosto, tem início a campanha eleitoral para prefeito, vice e vereadores nas eleições que acontecerão em outubro próximo.

Serão cerca de 50 dias até o domingo do dia 6 de outubro, de intensa campanha que no caso de Vargem envolverá mais de 200 candidatos a vereador, três candidatos a prefeito e três vice, pedindo o voto dos vargengrandenses nos meios disponíveis e autorizados pela Justiça Eleitoral.

A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. Nos jornais locais, as propagandas começam a partir da edição do próximo sábado, dia 17, como é o caso da Gazeta de Vargem Grande.

A internet e suas redes sociais deverá ser o grande palco onde irão atuar os candidatos. Mas, a Justiça Eleitoral está atenta e com normas e regras rígidas para evitar o desrespeito aos candidatos. “Segundo a norma, a propaganda eleitoral na internet será permitida a partir do dia 16 de agosto, sendo livre a manifestação de pensamento por meio da web. Contudo, poderá ser objeto de limitação se ofender a honra ou a imagem de candidatas e candidatos, partidos, coligações ou federações partidárias, ou ainda se ou divulgar fatos sabidamente inverídicos”, consta no site do Tribunal Superior Eleitoral-TSE.

A Justiça Eleitoral também vai estar atenta às Fake News, uma vez que consta na lei que “não é permitido difundir dados falsos, notícias fraudulentas ou informações gravemente descontextualizadas, ainda que benéficas à autora ou ao autor da publicação. Eventuais condutas que violem essas regras poderão ser objeto de ação que apure a prática de abuso de poder”.

Que seja uma campanha limpa, esclarecedora e exemplar para todos os candidatos envolvidos nas eleições municipais. É o mínimo que se espera daqueles que lutam para ocupar um cargo público e devem dar o exemplo já na campanha. Agindo corretamente já é um passo importante a sinalizar aos eleitores do que serão capazes uma vez eleitos. Que todos tenhamos um boa campanha política em Vargem Grande do Sul, elevando esta classe de políticos a melhores patamares, uma vez que não é nada alvissareira na imaginação do povo, a imagem atual dos políticos brasileiros, que acabam também refletindo nos políticos locais, que agora terão uma boa oportunidade