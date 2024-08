Defesa Civil já debelou mais de 100 incêndios este ano

Com o período de seca e estiagem que Vargem Grande do Sul tem vivido, é preciso ter atenção redobrada quanto à questão dos incêndios. Nas últimas semanas, muitos incêndios estão sendo debelados e a situação tem preocupado os moradores, uma vez que a fumaça e a fuligem produzidas nos incêndios afetam muito a saúde das pessoas e ainda provocam sérios acidentes no trânsito, além de prejudicar a fauna e a flora.

O coordenador municipal de proteção e Defesa Civil, Rogério Bocamino, concedeu uma entrevista à Gazeta de Vargem Grande e falou sobre algumas ações da Defesa Civil que estão sendo realizadas na cidade para enfrentar o período de estiagem.

Segundo ele, os preparativos tiveram início há um bom tempo com a aquisição de novos equipamentos, como caminhão de combate a incêndios, caminhonete com capacidade de 600 litros para chegar mais rápido aos locais e combater o fogo no seu início.

Também foram adquiridos, segundo explicou, atomizadores costais com motor e tanque de água e realizados treinamentos com a Defesa Civil do Estado através das oficinas estiagem, em conjunto com o Corpo de Bombeiros através do programa São Paulo Sem Fogo.

Entre os preparativos, também citou a circulação de propagandas em meios de comunicação para conscientização da população em geral e criação de grupo em rede social com produtores, moradores e proprietários da área rural, denominado ‘Unidos pela Vida’. “O grupo vem funcionando muito bem e fazendo com que diminua a frequência de fogo na zona rural, além de trazer agilidade na comunicação de ocorrências e maior rapidez também no atendimento”, disse.

Ao jornal, ele informou que em 2023 foram atendidas pela Defesa Civil um total de 114 ocorrências de incêndio, sendo que cerca de 70% destes incêndios ocorreram na área rural. “Já neste ano de 2024, até o dia 7 de agosto, foram atendidas um total de 115 ocorrências de incêndio, onde se mantém a proporção de fogo na zona rural e área urbana”, informou.

O número de incêndios atendidos pela Defesa Civil neste ano, em sete meses, já é maior que o número de incêndios registrados em 2023, situação muito preocupante.

De acordo com Rogério, hoje todas as ocorrências são atendidas pelas equipes da Guarda Civil Municipal, responsável por este trabalho. “Ainda não temos trabalhos voluntários, pois isto demanda uma série de documentação e criação de associação, uma vez que trata-se de trabalho com alto grau de periculosidade”, explicou.

Para o coordenador, este período traz muita preocupação. “Até porque estamos vivendo um ano atípico com calor intenso, baixa umidade do ar e rajadas de vento, o que proporciona uma vegetação mais seca e maior propagação das chamas. Desta forma, solicitamos a toda população que não queime lixo ou coloquem fogo em terrenos a fim de limpá-los e na zona rural é necessário aceiros (que são faixas ao longo de divisas, cercas e áreas de vegetação nativa livres de vegetação) em cercas e postes de energia, além de todas as edificações que mantenham na medida do possível a pastagem roçada não utilizando-se de fogo para sua renovação”, pontuou.

Caso algum munícipe se depare com alguém ateando fogo em qualquer local, o coordenador solicitou que a pessoa denuncie através do telefone de emergência 199.

Rogério ressaltou que parte de Vargem Grande do Sul está localizada em área de serra, por isso o terreno íngreme e irregular dificulta o trabalho de combate ao fogo.

Ainda reafirmou o quanto as queimadas podem ser prejudiciais. “As queimadas prejudicam a saúde e podem causar danos principalmente nos órgãos do trato respiratório. Quanto a incêndios em vegetação e florestas, há uma grande perda na fauna e flora que, por muitas vezes, levam anos para se recomporem. A fumaça produzida pode causar acidentes de trânsito, pois influencia na visibilidade dos condutores, podendo citar ainda os prejuízos na qualidade do ar e na potencialização do efeito estufa”, disse.

Para solucionar o problema, no entanto, é preciso que a população colabore e se conscientize quanto aos riscos e perigos dos incêndios, uma vez que o período de estiagem ainda demorará a passar, já que o esperado é que volte a chover apenas no mês de setembro. “Solicitamos a todos os moradores que nos ajudem a passar por este período. É de suma importância a união de todos, contem sempre com a Defesa Civil e Guarda Civil Municipal. Defesa Civil somos todos nós”, completou.

Incêndio no Morumbi

Um incêndio de pequenas proporções aconteceu na terça-feira, dia 6, no Jardim Morumbi, logo atrás da Escola Alexandre Fleming. Ele teve início por volta das 18h40, após um curto circuito acontecer na fiação e fagulhas terem atingido o terreno, que estava com o mato muito seco.

A Defesa Civil estava no local combatendo o incêndio que apesar de não ter sido de grande proporção, uma vez que o terreno era pequeno, a altura do fogo e também a fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade, chegando também a preocupar os moradores próximos ao local.

Incêndio no Lino Escola

Um incêndio acometeu a Comunidade Rural Lino Escola, localizada na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura, na tarde de segunda-feira, dia 5. O foco de incêndio começou a ser debelado pela Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal por volta das 15h30 e horas depois, mesmo com todo o trabalho de combate feito, às 19h30 o foco de incêncio ainda não havia sido controlado.