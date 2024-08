Luciano Tapi é candidato a vereador pela quarta vez

Com a realização das convenções partidárias, já se pode ter noção do número aproximado de vereadores que irão concorrer às eleições municipais de outubro próximo. Ao todo, se cada partido lançar 14 candidatos ao cargo, deve chegar próximo a 200 o número de pré-candidatos a uma das treze vagas da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

Dentre estes pré-candidatos, está Luciano Aparecido Tapi, 49 anos, gerente comercial e também com curso de corretor de imóveis, que vai tentar pela quarta vez uma vaga no Poder Legislativo do município. Não é tarefa fácil se eleger, Luciano que o diga. Já pensou em até desistir, mas vai para o embate e está confiante que este ano poderá ser eleito.

Por enquanto é pré-candidato, uma vez que ainda os nomes serão submetidos à Justiça Eleitoral para o registro das candidaturas, estando a partir do dia 16, próxima sexta-feira, habilitado para dar início à sua campanha eleitoral, bem como os demais candidatos.

Filiado ao MDB, apoiando a candidatura de Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB), Luciano sempre gostou de política, arte que começou a tomar conhecimento das lutas pelos direitos das pessoas, através de seu pai, Celino Tapi, antigo morador do Jd. Primavera que sempre atuou para que o bairro tivesse melhorias com água, esgoto, luz elétrica, asfalto, dentre outras, uma vez que quando da construção do mesmo, estas melhorias não existiam no local.

Luciano foi candidato a vereador pela primeira vez em 2012, quando obteve 232 votos, não se elegendo e saltando para 406 votos em 2016, quando faltou apenas 39 votos para ser eleito vereador. Na última eleição, em 2020, ainda com reflexos da pandemia, se candidata pela terceira vez, sempre apoiando a candidatura do prefeito Amarildo Duzi Moraes e obteve 283 votos, não se elegendo, faltando muito pouco, uma vez que houve candidato em outra legenda que se elegeu com 284 voto.

Sempre procurando participar da vida política da cidade, mesmo não sendo eleito vereador, foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano por dois anos e atualmente é membro da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana há quatro anos.

Atua também na comunidade, levando problemas de muitas pessoas que o procuram ao conhecimento das autoridades municipais para que possam ser resolvidos, cumprindo seu papel de cidadão e agente político, estando sempre em contato com o prefeito Amarildo, com a diretora de Saúde, dentre outros departamentos.

Na entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Luciano confessa que pensou em desistir de se candidatar este ano, uma vez que sempre trabalhou muito nas eleições, foi bem votado, mas não conseguiu se eleger. “Neste ano, chegando perto das eleições, muitas pessoas me procuraram, pedindo para eu não desistir. Também o Celso Ribeiro me convidou para estar junto com ele e acabei aceitando o desafio”, afirmou ao jornal.

Outro grande incentivador do filho, é seu pai Celino Tapi, que já trabalhou na prefeitura, já foi candidato a vereador, sempre bem votado, que também solicitou para que ele não desistisse, explicando que a política é uma arte difícil, mas que as pessoas que têm o dom, boas intenções e preparo, devem participar e ajudar no desenvolvimento social e da economia da cidade.

“Estou confiante este ano, principalmente pelas pessoas que estão me apoiando. Acredito no potencial da candidatura do Celso Ribeiro para prefeito e também do Guilherme Nicolau para vice. Estamos apoiando e é claro que esse ato vai fortalecer nossas pretensões de ser vereador junto à Câmara Municipal. Acredito que a política deve ser feita para melhorar a vida das pessoas, transferindo a elas o que lhes é de direito”, disse o pré-candidato a vereador.